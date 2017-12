I piloti avevano esaurito il tetto massimo di ore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(mf) Dovevano andare a Palermo. Poco più di un'ora e mezza di volo dal Canova. Invece alla fine si sono ritrovati a macinare oltre 1.400 chilometri a bordo di un paio di pullman sostitutivi. È l'incredibile vicenda che ha avuto per protagonisti circa 180 passeggeri diretti nel capoluogo della Sicilia. Si erano presentati venerdì sera in aeroporto per salire sul volo Ryanair in partenza alle 22.20. L'aereo in arrivo proprio da Palermo, però, ha accumulato ore di ritardo. E quando è atterrato al Canova l'equipaggio se n'è andato. Il...