I piccoli della terapia intensiva con le donne di Ostetricia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CANTIERIPADOVA Quanto costa, in termini temporali, un topo che precipita dal soffitto? Almeno un anno e mezzo. Erano i primi di agosto del 2017 quando la Terapia intensiva pediatrica dell'Azienda ospedaliera universitaria venne trasferita in fretta e furia. Colpa di un ratto, piovuto dal controsoffitto di un magazzino adiacente alle stanze che accolgono i bambini gravi o gravissimi che richiedono cure continuative 24 ore su 24.Oggi, dodici mesi dopo, gli annunciati lavori di ristrutturazione e bonifica sono finalmente in corso. Il reparto...