CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I PERSONAGGIVITTORIO VENETO (cb) «Siamo qui per ricordare chi ha fatto l'Italia». Hanno sfidato il caldo e un sole che le nuvole non sono quasi mai riuscite a nascondere, le 40mila persone che fin dalle 8.30 hanno fatto da contorno al Raduno Triveneto Alpini. Due ali di folla hanno scandito tutto il tracciato della sfilata. Fin da via Da Vinci, prima di immettersi nel lungo e commemorativo viale della Vittoria, il muro di spettatori creava un colpo d'occhio sicuramente suggestivo. Molti coloro che hanno scelto i tratti alberati di viale...