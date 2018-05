CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I PERSONAGGIROMA Quante pizze sono state bruciate nel forno, prima erano due, della ricerca del premier. Ieri è toccato a Giulio Sapelli. Ma non, o non ancora, a Giuseppe Conte. Destini diversi per la coppia scelta da Salvini e Di Maio. I quali l'altra sera, a Milano, hanno visto Sapelli - «Per questo incontro ho anche saltato la cena» - e l'economista indicato dalla Lega, ma non leghista, si è subito detto «pronto per Palazzo Chigi. Soltanto, però, se viene con me, da ministro dell'Economia e delle Finanze, Domenico Siniscalco». Che è...