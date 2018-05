CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PERSONAGGI ROMA Qualcuno ricorda la gaffe di metà febbraio del presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, che parlò di «possibile governo non operativo nel futuro dell'Italia»? Ecco, nei piani del Quirinale si lavora all'ipotesi opposta: un esecutivo operativissimo sostenuto da una larga maggioranza parlamentare per un tempo ristretto e composto non solo da esperti (la parola tecnico è stata bandita sul Colle) ma anche da qualche personalità che gli italiani conoscono bene. Non solo prof insomma.Missione non...