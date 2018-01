CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PERSONAGGIROMA Giornalisti, ma anche attori, professori universitari. E padri eccellenti, come quello di Di Battista a cui gli attivisti chiedono in coro di correre alle prossime elezioni. E' la carica dei candidati che sta reclutando il Movimento 5Stelle fuori dal recinto degli attivisti. Gente che rimane in ombra e che ha avuto contatti diretti con Di Maio e Casaleggio senza aver bisogno di farsi mai un'ora di meetup. Ricordate Arturo Artom? Comparve sorridente a cena con Casaleggio a Ivrea la sera prima dell'evento Sum. NOMI FORTI...