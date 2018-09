CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I PERSONAGGILa fase due dell'alleanza gialloverde è iniziata ieri sera al termine del vertice a palazzo Chigi e del consiglio dei ministri che ha fissato l'asticella del deficit laddove i vicepremier Di Maio e Salvini volevano e il ministro Tria no: 2,4%.Una percentuale che salda i leader del governo del cambiamento e celebrata con tanto di comunicato congiunto Di Maio-Salvini. Segnali dell'avvio della nuova stagione si erano avuti ieri l'altro quando Matteo Salvini era sceso per la prima volta in difesa del collega Di Maio, schierandosi di...