I periti del Codacons: «Mose destinato a non funzionare»

L'ANALISIVENEZIA Il progetto definitivo del Mose è basato su un «falso tecnico» che minimizza il problema delle oscillazioni delle paratoie. In realtà non si sa come si comporteranno in condizioni di mare reale. Per questo la sperimentazione è un «azzardo» e il rischio è che il sistema collassi. Tornano alla carica gli ingegneri Vincenzo Di Tella, Gaetano Sebastiani, Paolo Vielmo, esperti di ingegneria marina e offshore, fieri oppositori del Mose, che a suo tempo proposero una soluzione alternativa (la paratoia a gravità). Stavolta i...