I PERCORSI

CORTINA La proposta di Cortina, che ha aperto il centro per lo sci di fondo a Fiames, è già stata recepita con entusiasmo da molti appassionati, che hanno potuto percorrere vari tracciati, nei primi giorni di attività. Sono stati battuti anelli di diversa lunghezza, da uno a cinque chilometri; il campo scuola, allestito sulla pista di atletica e in campo da calcio; le strade nel bosco che portano al sottopasso alla statale 51 di Alemagna; il tracciato disegnato lungo la pista del vecchio aeroporto; la pista agonistica 3G.

I COLLEGAMENTI

C'è soltanto un breve tratto della lunga pista che collega Cortina a Dobbiaco, lungo la sede dell'ex Ferrovia delle Dolomiti, da Fiames sino a Ospitale: per ora si raggiunge soltanto il vecchio casello ferroviario di Fiames. Non si scia neppure sui percorsi di Pian de ra Spines, di Pian de Loa, Podestagno e ferrovia. Le ruspe stanno realizzando il ponte e il guado sul torrente Boite, per passare sulla sponda destra: presto saranno coperti di neve e saranno battuti altri percorsi. Per i fondisti più esperti e allenati, Cortina offre inoltre, ai 1.800 metri del passo Tre Croci, una pista agonistica, più tecnica e impegnativa, con numerose varianti, lunga sino a dieci chilometri.

GLI ABBONAMENTI

Già sabato, sin dal mattino, decine di persone hanno acquistato lo skipass giornaliero, molti si sono procurati l'abbonamento stagionale, con la certezza di avere davanti un inverno di soddisfazioni, così che hanno acquistato le tessere che sono valide anche per i tracciati di Dobbiaco, oppure la formula completa, che consente di sciare anche sulle piste degli altri comuni della Val Pusteria, in Alto Adige. «Non ci aspettavamo questo afflusso, siamo molto soddisfatti dicono al centro sportivo di Fiames sono venute molte persone di Cortina, ma anche turisti, sia fondisti pendolari, in giornata, sia ospiti della conca, nelle seconde case. Queste giornate splendide di sole, l'innevamento straordinario, il divieto di praticare lo sci alpino: tutto ha concorso al successo delle prime giornate di apertura».

VIA LIBERA

Lo sci di fondo non è penalizzato dalle disposizioni che invece bloccano lo sci alpino; non necessita di impianti di risalita, la vastità degli spazi garantisce il distanziamento fra le persone. Malgrado il buon afflusso di sciatori, in queste prime giornate, non si sono create situazioni di assembramento, neppure negli spazi comuni, che tutti utilizzano. Al centro sportivo di Fiames, per l'apertura delle prime piste, sono stati attivati anche i servizi allo sciatore: il ristoro nello chalet esterno, la scuola di sci con i maestri, il noleggio.

M. Dib.

