CHIOGGIA

La stagione non brillerà ma si salverà, economicamente parlando, grazie agli italiani, veneti e lombardi in particolare, se il Coronavirus non ci metterà lo zampino.

Ottimismo e preoccupazione si fondono così nella valutazione della stagione estiva 2020, da parte degli addetti ai lavori, nonostante un calo generalizzato, al momento, di circa il 40% delle presenze nei giorni feriali, e il tutto esaurito (o quasi) che si registra nel week end, un dualismo che conferma il litorale di Sottomarina e Isola Verde come meta preferita dai pendolari del mare, con presenza relativamente scarsa di stranieri, ancor più scarsa in questi ultimi mesi.

HOTEL APERTI

«I nostri alberghi sono tutti aperti inizia a spiegare Giuliano Boscolo Cegion, presidente dell'associazione Asa di Sottomarina siamo in 58 aziende e, tranne altre 3, rappresentiamo l'intera offerta ricettiva alberghiera di Chioggia e Sottomarina. Tutti aperti, come dicevo, con una presenza, rispetto all'anno scorso del 50-60% di clientela nei giorni feriali e del 90-100% nei festivi o week end».

Dati, questi, accompagnati da alcuni cambiamenti nelle abitudini e nella composizione dei clienti. Intanto i soggiorni si fanno mediamente più brevi, tre giorni, concentrati nei week end, invece di una più classica settimana, e un nutrito arrivo di vacanzieri dal resto del Veneto (soprattutto Padova, Vicenza e Verona) ma anche dalla Lombardia. E sono stati questi ultimi a sostituire le presenze d'oltralpe (austriaci e tedeschi) che si sono praticamente azzerate.

CLIENTELA LOCALE

«Erano, comunque, non più del 10-15% - dice Cegion oggi i nostri clienti sono, per la grande maggioranza italiani e veneti» e questi utenti consentiranno, sostanzialmente, di pareggiare a fine stagione, salvo imprevisti. Considerazioni quasi analoghe per le spiagge. In tutto il litorale gli stabilimenti balneari sono una settantina e, ora, sono tutti aperti anche se la ripartenza dopo il lockdown è stata relativamente differenziata, soprattutto in riferimento all'attività dei chioschi e ristoranti a mare.

«Non abbiamo ancora dati precisi, solo sensazioni dice Giorgio Bellemo, presidente di Ascot, una delle associazioni degli operatori direi che stiamo sul 60% della capienza nei feriali e al pieno della potenzialità nei fine settimana. Ma questa non è una novità: la nostra è una spiaggia di pendolari e italiani gli stranieri incidono poco sul totale. Alcune cose, le attività di animazione e intrattenimento, mancano, per ovvie ragioni e la differenza vi vede, soprattutto per le fasce d'età dei giovani, ma non è drammatica. A fine mese tireremo delle somme più accurate. I prossimi mesi? Difficile prevedere. Io spero solo che non ricompaia il virus: è l'unica condizione pr chiudere senza troppi danni».

CAMPEGGI

Il segmento ricettivo preferito dagli stranieri, a Chioggia, comunque, è quello dei campeggi: 11 strutture collocate prevalentemente lungo via Barbarigo. I dati che fornisce Luciano Serafini, presidente di Cisa-Camping, sono in linea con quelli rilevati dagli altri operatori: 60-70% di presenze nei feriali, quasi esaurito nei week end e stranieri quasi assenti.

Diego Degan

