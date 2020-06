Nella Marca da giorni non si registrano nuovi contagi. Sono stati 2.665 dall'inizio dell'emergenza sanitaria, e i pazienti attualmente positivi sono in totale 173, nessuno dei quali in terapia intensiva. Anzi, la maggioranza dei pazienti, ormai, sono seguiti direttamente da casa. La carica virale si è notevolmente abbassato, hanno rimarcato i medici trevigiani, e anche gli ultimi contagi hanno presentato sintomatologie ben diverse, e meno gravi, rispetto ai pazienti ricoverati nella fase critica della pandemia. In totale, stando al bollettino regionale, sono stati 2.172 i trevigiani passati attraverso il tunnel del Covid 19 e poi guariti. La Marca ha però pagato un tributo di vite pesantissimo: i morti per o con coronavirus, sono stati 320. Alcuni di loro avevano patologie pregresse anche gravi, ma altri, prima di contrarre il virus, godevano di ottima salute. In Veneto sono stati registrati più decessi solo a Verona, 570, e Vicenza, 336. A Padova ci sono state invece 301 vittime, 295 a Venezia, 111 a Belluno e 34 a Rovigo, mentre altri 15 cittadini veneti hanno perso la vita fuori regione. Il covid però non si è spento, e il timore di una nuova ondata con l'arrivo dell'autunno, stando al parere degli esperti, è ancora un rischio reale, di cui tenere conto.

