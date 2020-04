L'INTERVISTA

Il Dott. Rodolfo Muzzolon, direttore dell'Unità Operativa di Pneumologia dell'Ospedale San Martino di Belluno, è da poco nuovo direttore del Dipartimento di Area Specialistica di Belluno. È subentrato a Ermenegildo Francavilla, recentemente pensionato (ma volontariamente rientrato in servizio).

Un virus silenzioso che si insinua, senza che ce ne accorgiamo. Ma come mai alcuni restano asintomatici, altri muoiono?

Cominciamo a conoscere questo nuovo virus solo ora. Di fatto da pochi mesi. Si insinua senza che ce ne accorgiamo come moltissimi virus respiratori stagionali che senza dubbio sono meno pericolosi di lui. Di fatto, però, non sappiamo come selezioni le proprie vittime.

C'è qualche modo di difendersi, rinforzando il sistema immunitario?

Nulla la cui efficacia sia scientificamente provata. Poi, certo, ognuno si comporta come crede!

Una polmonite cosi l'aveva mai vista? Le differenze rispetto alle altre polmoniti che ha conosciuto nella sua esperienza?

La peculiarità di questa forma di polmonite è l'esordio insidioso, con sintomi inizialmente trascurabili, ma che in alcuni casi possono peggiorare rapidamente nel giro di alcune ore, con respiro affannoso e necessità di ossigeno. Ma la vera criticità è l'elevato numero di persone contemporaneamente malate che mette sotto stress il sistema sanitario.

Quanto è importante restare a casa?

Moltissimo. Per quanto sia un sacrificio, l'isolamento è fondamentale per interrompere il circolo del contagio.

Chi guarisce secondo la vostra esperienza può trasmettere il virus?

No, se i tamponi sono negativi.

Le terapie sperimentali che si stanno effettuando anche a belluno, stanno dando risultati?

Sì, abbiamo iniziato a testare alcune delle molecole di cui si parla nei media. I dati sono ancora preliminari per poter trarre conclusioni e, soprattutto dovranno essere valutati cumulativamente insieme agli altri centri Covid del Veneto e italiani.

Qual è la differenza dei malati con covid rispetto a quelli con normale polmonite, cosa vede nei loro occhi?

Il virus Covid è un virus insidioso, fortunatamente letale in una piccola percentuale di pazienti anche se lo spettacolo delle bare portate dai camion militari in Lombardia è stato agghiacciante. La comunità scientifica è ancora alla ricerca di una terapia medica efficace; pertanto al momento ritengo che una svolta significativa nella lotta al coronavirus avverrà con lo sviluppo di un vaccino. I pazienti vogliono sapere se guariranno; soffrono per l'isolamento cui sono costretti, che li tiene lontani dai propri cari. Questo aspetto è particolarmente frustrante, anche per il personale stesso della Pneumologia, che da sempre è stato un reparto aperto alle visite dei familiari, senza particolari restrizioni di orario. Cerchiamo di attenuare questo disagio con l'aiuto degli psicologi ospedalieri e con la tecnologia, anche utilizzando smartphone messi a disposizione dall'Azienda

C è un caso, una guarigione che le e rimasta nel cuore oppure la perdita di un paziente?

No comment.

Olivia Bonetti

