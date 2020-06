I PATTUGLIONI

TREVISO I tempi della quarantena sembrano essere ormai lontani, quindi anche i servizi di sicurezza delle forze dell'ordine stanno tornando alla normalità. Sabato sera, la polizia locale, ha aggiunto al solito dispositivo di controllo alla movida una pattuglia fissa in via Piave, a Mestre. I residenti, negli ultimi giorni, avevano lamentato un ritorno in massa di spacciatori e situazioni di degrado urbano. La risposta del Comune è arrivata con un picchetto notturno dei vigili. A farne le spese, due cinquantenni trevigiani che, dopo aver bevuto qualche drink di troppo, hanno finito per meritarsi multa e daspo urbano. Il primo perché aveva pensato di fare la pipì appartandosi in una laterale, in via Degan. Probabilmente l'impellenza fisiologica più costosa della sua vita, dal momento che i vigili gli hanno contestato tre verbali: uno per la violazione alle norme del decoro previste dal regolamento di polizia urbana (350 euro) un altro per il tasso alcolemico troppo elevato (200 euro) e un terzo per il daspo urbano (100 euro). Il provvedimento dell'allontanamento cittadino impedirà all'uomo di far ritorno in città nelle prossime 48 ore. Destino simile a un suo coetaneo che aveva deciso di contrattare ad alta voce, in piena notte, una prestazione con una transessuale peruviana. Anche per lui multa salata (400 euro). Il presidio di via Piave è stato sottolineato anche da un Tweet del sindaco Luigi Brugnaro.

LA STRETTA

La polizia locale, con 30 agenti, ha replicato inoltre il dispositivo messo in atto venerdì e in tutti i fine settimana di giugno. Le pattuglie hanno passato al setaccio i punti di ritrovo, dalle 20 alle 2, in terraferma e in centro storico. Un ragazzo di Mirano è stato fermato in campo Santa Margherita con della marijuana nelle mutande. La perquisizione è continuata a casa, dove il giovane nascondeva un etto della stessa sostanza e un bilancino di precisione: per lui è scattata la denuncia per spaccio.

SERATA DI ECCESSI

Sempre in Campo, multato anche un uomo per eccesso alcolico: i suoi schiamazzi, a San Pantalon, non erano stati particolarmente graditi dai residenti. I presidi, come ricordato dalla polizia locale, hanno interessato le aree di Rialto, Fondamenta Ormesini, Campo Santa Margherita a Venezia, e piazzale Donatori di Sangue, calle Legrenzi, via Bembo, piazza Barche, piazza Carpenedo e via Verdi a Mestre.

Davide Tamiello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA