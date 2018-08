I passeggeri: «É comodo, ma sconvolge i quartieri»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I COMMENTIPADOVA Pareri contrastanti, anche tra chi il tram lo utilizza trovandolo comodo, sulla realizzazione della nuova linea da Voltabarozzo alla Stazione. Queste sono le opinioni degli utenti che ieri mattina viaggiavano sul serpentone blu. Tra i passeggeri anche diverse persone che affermano di non avere un'opinione e di usarlo perché è l'unico mezzo a disposizione. «Per me questa linea è comoda come lo è per tutti quelli che vivono nelle vicinanze, anche se capisco le proteste perché le novità provocano sempre scompiglio -...