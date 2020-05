Si estende anche in Cadore la protesta di parrucchiere ed estetiste per il prolungamento della chiusura dei loro locali fino al primo di giugno. «Che poi, essendo di lunedì e il giorno successivo è festa nazionale, vuol dire incominciare il 3 giugno», osservano in coro gli operatori del settore, stressati dalla lunga attesa e delusi dal mancato inserimento nelle graduali aperture, ieri, anche delle loro attività. A raccogliere l'unanime protesta degli operatori cadorini del taglio capelli e cura estetica del corpo è Elena Pomarè, parrucchiera che esercita a Pelos e compie quest'anno il venticinquesimo di lavoro ininterrotto. Il suo è un amaro racconto di una situazione difficile, come quella di tutti i suoi colleghi. «Sono sempre stata positiva in questa quarantena -dice- ho rispettato le regole, rimanendo a casa. Con le mie tre ragazze, che se pur giovani, piene di vita e di voglia di vedere amici, fidanzati, parenti, non hanno mai battuto ciglio. Abbiamo cercato di goderci al meglio il nostro equilibrio di donne. Ma questa mattina, entrando in negozio mi è venuto un grande magone. Mi sono guardata intorno e ho sperato che tutti i miei sacrifici non siano stati vani. Lo spero ancora anche se la vedo molto dura uscire da questa situazione». Elena ha preso contatto con diversi colleghi del Cadore e del Comelico e ha raccolto le loro medesime difficoltà a reggere e la protesta da indirizzare sia in Regione che a Roma affinché vengano riviste le restrizioni così prolungate per una attività che può tranquillamente essere svolta nel pieno rispetto delle regole di igiene, rapporto individuale, igienizzazione dei locali. Gli operatori cadorini del settore si lamentano perché molte attività dell'occhialeria hanno aperto e analogamente nei loro saloni si può offrire un servizio sicuro e garantito. Elena Pomarè si rivolge sia alle autorità regionali che a quelle statali: «Bisogna che voi facciate in modo che si riparta- dice- Inutile fare polemiche sterili su Nord e Sud e gerarchie sulla voglia di lavorare. Chi ha potere, al di là delle primazie tra Stato e Regioni, ci faccia ripartire! Noi vorremmo lavorare! Ma le parole fine a se stesse servono solo a farsi lodare da chi ancora vi crede».

Lucio Eicher Clere

