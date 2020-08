IL SENATORE

«Pronto, buongiorno»

Buongiorno senatore Paolo Saviane, in queste ore si dice che se un parlamentare leghista, Cinquestelle o di Italia Viva, risponde al telefono non abbia nulla da nascondere sulla storia dei seicento euro.

«Guardi non mi faccia parlare»

Va bene ma se risponde al telefono non sarà tra quelli che li ha presi, ha la coscienza pulita giusto. E poi i cinque furbetti sarebbero della Camera, non del Senato, giusto?

«Non ho la partita iva, se è questo che vuole sapere, non ho preso quei seicento euro»

Che effetto ne fa sapere che cinque deputati quei soldi però li hanno presi davvero, di questi suoi colleghi cosa ne pensa?

«Dico che vorrei vedere chi ha fatto la legge. In commissione finanze, la scorsa settimana, ho detto che quei soldi non erano andati a chi ne aveva davvero bisogno ma erano stati erogati in modo indiscriminato».

Si immaginava già cosa sarebbe successo?

«No, non immaginavo che potesse succedere una cosa del genere, autonomi e artigiani dovevano essere favoriti, è sbagliata l'assenza di un indirizzo nella legge. Io mi fermo qui».

Però la politica ci fa una brutta figura, è d'accordo?

«Mi sento di spezzare una lancia in favore della politica intesa come servizio. Dire che sono duemila i politici ad aver chiesto il bonus vuol dire buttare tutto nel calderone. Se da un lato vanno condannati parlamentari e assessori regionali dall'altro non si possono etichettare allo stesso modo i consiglieri comunali».

In che senso?

«Si tratta di gente che fa volontariato. Questa è una nuova ondata di anti politica, si vanno a colpire indiscriminatamente tutti i rappresentanti. Sottolineo anche che si tratta dell'ennesimo attacco a orologeria. Ogni anno, agosto per noi è un mese un po' difficile».

