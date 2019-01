CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I Panevin dell'Epifania avvelenano l'aria. Polveri sottili sopra i 200 microgrammi per metro cubo d'aria, quelle sottilissime addirittura oltre i 300, quando i limiti sono rispettivamente di 50 e 25. Un'impennata di smog che accende anche le polemiche, visto che in diverse zone della città e dell'entroterra si è avvertito distintamente l'odore acre del fumo per tutta la giornata, con decine di chiamate ai centralini dei Vigili del fuoco e delle forze dell'ordine perfino dal centro storico veneziano dove non erano stati organizzati i falò,...