I Panevin, com'era prevedibile, hanno inciso sulla qualità dell'aria, che resta scadente o pessima senza soluzione di continuità dal 31 dicembre scorso. Il tutto in concomitanza con la fine delle vacanze e la riapertura delle scuole e degli uffici: da oggi tornano in vigore le misure di limitazione al traffico ed è già allerta arancione, decretata ieri da Arpav nel suo primo bollettino settimanale e che comporta lo stop anche dei veicoli privati a diesel euro 4, in aggiunta a quelli più datati che già devono fermarsi con il livello verde. Dopo i Panevin di domenica sera, la situazione si è fatta molto critica: già durante la notte le polveri sottili (Pm10) erano via via cresciute, superando dappertutto la concentrazione limite di 50 microgrammi per metro cubo d'aria tra le 20 e le 22, quando i roghi avevano ormai sprigionato il loro effetto, e sfondando quota 100 dopo la mezzanotte. E intanto infuria, come ogni anno, la diatriba sui panevin, tra tradizione e qualità dell'aria. «Sono eventi culturali, giusto però limitare i mini falò», dice il presidente della pro loco di Noale, Enrico Scotton. «Basta, la salute viene prima delle usanze», ribatte a distanza il presidente dell'ordine dei medici Giovanni Leoni.

Sperandio, Babbo

e De Gaspari alle pag II e III

