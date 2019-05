CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I PADIGLIONI IN CITTA'VENEZIA Tra i padiglioni nazionali esterni della Biennale d'Arte di quest'anno, dal titolo May You Live In Interesting Times, diversi suscitano interesse per il ricorso a temi sociali, ambientali e politici, come la mostra Revolutionary Sensorium del Padiglione dell'Armenia a Ca' Zenobio. ARMENIAUna rappresentazione artistica e analitica della rivoluzione armena del 2018 che coincide con il primo anniversario. Una performance pubblica dell'artista Narine Arakelian approfondisce il ruolo delle donne nella rivoluzione, i...