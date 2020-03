I NUOVI PRESIDI

MESTRE Lunedì si sono parlati, ieri il personale era già al lavoro ed era stato liberato un reparto destinato a ospitare i pazienti post-acuti che escono dalla Terapia intensiva ma non si possono ancora definire tecnicamente guariti. La casa di cura Villa Salus, un chilometro in linea d'aria dall'Ospedale dell'Angelo, è uno dei tre siti (oltre a Jesolo e Dolo) che, nei piani di Azienda Zero, serviranno ad assorbire nei prossimi giorni l'atteso picco dei ricoveri. Il piano è stato concordato domenica fra il direttore di Villa Salus Mario Bassano e il direttore generale dell'Ulss 3 Giuseppe Dal Ben. Villa Salus ha una potenzialità di 217 posti letto, ma il loro utilizzo avverrà in modo graduale. Per ora è stato liberato un reparto, allestito per il trattamento dei pazienti che si sono lasciati alle spalle la fase più critica ma sono ancora in osservazione. Con la progressiva dimissione dei pazienti ordinari di Villa Salus si potranno liberare altri posti letto, in base naturalmente alle necessità che si dovessero presentare. Il personale medico e paramedico di Villa Salus è comunque di fatto arruolato a pieno titolo nella lotta al contagio. All'ingresso la Protezione civile ha lavorato anche di notte per allestire anche le tende per il pre-triage dei pazienti non-Covid che necessitano di cure urgenti e per l'accesso del personale. I pazienti alle prese con il virus avranno invece un percorso separato, come previsto per le Malattie infettive.

Se sul Terraglio i lavori sono a buon punto, per quanto riguarda Dolo non è ancora chiaro come l'Ulss 3 Serenissima intenda utilizzare l'area del vecchio monoblocco, dove si ipotizza la presenza di 265 posti letto per i pazienti alle prese con il Covid-19. Sul caso la Cgil, attraverso il segretario della Funzione pubblica Daniele Giordano, si dice «preoccupata per il percorso di definizione dell'ospedale che diviene area Covid. Questo percorso, se pur deve essere celere, ha bisogno di tutta l'attenzione del caso nell'eventuale spostamento del personale a Mirano e della riorganizzazione dei servizi».

A farsi avanti intanto sono gli amministratori di Noale che guardano all'ipotesi di destinare 30 posti letto a pazienti non-Covid per alleggerire il lavoro delle altre strutture. Lo spiegano all'unisono il consigliere dem di Noale Fabrizio Stevanato, il suo omologo regionale Bruno Pigozzo e l'assessore-medico di Mirano Gabriele Petrolito: «Siamo consapevoli - dicono - che i numeri della pandemia sono purtroppo in crescita e si teme che, nei prossimi giorni, possano mancare posti letto per ammalati. Per questo sosteniamo con forza il pieno recupero dei posti letto della Lungodegenza di Noale». La Regione, con il Piano ospedali straordinario, sta già riattivando, con lavori urgenti, strutture ospedaliere dismesse, destinate ad accogliere ammalati che non necessitano di terapia intensiva. È l'occasione anche per Noale, dove il vecchio Calvi, a lungo al centro di dibattito su prospettive di riqualificazione e utilizzo, può giocarsi le sue carte. «A Mirano e Dolo - proseguono i tre amministratori - per la scarsità di posti letto per acuti, già da ottobre non era infrequente vedere attese in pronto soccorso prima del ricovero, a fronte di ritardate dimissioni dovute alla mancanza di posti letto per pazienti dimissibili, ma che non potevano tornare a casa perché le loro condizioni non erano ancora stabilizzate. Il ridimensionamento precoce della Lungodegenza di Noale, in assenza di strutture alternative, aveva aggravato il problema. Adesso per gli ospedali di Mirano e di Dolo sarebbe prezioso potere inviare a Noale ammalati post-acuti e potere liberare così posti letto da riservare agli ammalati di Covid-19. Sarebbe anche un'operazione semplice, in quanto la struttura è subito agibile, già con tutte le dotazioni necessarie, a differenza degli ospedali dismessi di altre province, in cui si è costretti a fare urgenti lavori di ripristino con nuove forniture».

