«I nuovi percorsi strategici dell'ateneo saranno volti a caratterizzare l'offerta formativa, innovandone le modalità di erogazione, definire attività di ricerca distintive, focalizzate su tematiche interdisciplinari, creare e intensificare le reti di collaborazione regionali, nazionali e internazionali». Lo ha annunciato il rettore Roberto Pinton, inugurando ieri il quarantatreesimo anno accademico dell'Università di Udine. La cerimonia si è svolta in diretta streaming dal salone d'onore di Palazzo Antonini Maseri a Udine, nuova sede del rettorato.Il rettore ha tenuto la sua relazione, ricordando all'inizio che «durante il periodo di emergenza è stato possibile, con un grande sforzo di tutta la comunità accademica, erogare a distanza circa 45.000 ore di lezioni, pari al 98% di quelle previste, 32.000 esami di profitto e più di 1700 esami finali di laurea».

Il rettore ha citato anche l'adesione di cinque corsi al bando «dottorato industriale», emanato per favorire l'interazione e l'integrazione fra ricerca universitaria, imprese ed enti esterni, comprese le pubbliche amministrazioni. «In questo ambito - ha sottolineato - va citato anche l'inizio di una collaborazione fra l'Università di Udine e l'Azienda Ospedaliero Universitaria Friuli Centrale per la brevettazione di ritrovati in ambito medicale».

