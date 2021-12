I NUOVI OBBLIGHI

VENEZIA Il cambio colore ha già attecchito a Venezia, dove da ieri è entrata in vigore la zona gialla. Anticipata di due giorni sul cronoprogramma noto, la stretta ulteriore nasce dall'ordinanza preventiva firmata dal governatore del Veneto Luca Zaia. Un passaggio obbligato dalla crescente pressione nelle terapie intensive, la stessa per cui già dal 6 dicembre scorso il sindaco Luigi Brugnaro aveva esteso a Venezia l'obbligo del Green pass ai pontili dei vaporetti, aggiungendo un maggiore occhio di riguardo nelle aree della movida e ad alta densità del centro storico. Da venerdì a sabato si è così moltiplicato l'aumento delle forze dell'ordine di stanza in città. In piazza San Marco e nell'area realtina, così come nelle altre calli veneziane molto frequentate soprattutto il sabato e la domenica, i poliziotti sono visibilmente di più, al pari del progressivo aumento dei casi positivi al Coronavirus registrati nell'intera regione. Per questo motivo i controlli si sono fatti stringenti fin da subito, affinché il ritorno della mascherina all'aria aperta e le altre limitazioni previste, non vengano prese sotto gamba. Le vecchie regole sono tornate di attualità, per cui camminando è frequente che gli agenti si avvicinino a chi passeggia spensierato con la mascherina sotto il mento, pronti a ricordargli di indossarla correttamente, si tratti di dispositivo chirurgica o di comunità, si tratti di residenti o stranieri in viaggio. D'altro canto, l'affluenza del fine settimana non è calata nel capoluogo regionale, nemmeno ieri che dall'ora di pranzo in poi è scesa la nebbia a scoraggiare i forestieri o i locali dall'assembrarsi nei campi. Ancor di più nelle callette strette, la presenza delle autorità vigilanti ha fatto da deterrente a chi per disabitudine o disattenzione ignorava le nuove modalità di circolazione. Nel primo pomeriggio, tra San Lio, Santi Apostoli e Strada Nova, il trenta per cento dei pedoni viaggiava con la mascherina abbassata, molti con una tazza di caffè da asporto o una sigaretta in mano.

NIENTE BABBO NATALE

Inaspettatamente, il timore di raggruppamenti ha fatto saltare anche, e per il quarto anno di fila, la Festa del Babbo Natale promossa dall'associazione Rialto mio. L'iniziativa in programma alle 16 di ieri, che tradizionalmente accoglie con intrattenimenti natalizi centinaia di bambini delle materne e classi prime delle elementari in Pescheria, ha scelto di aspettare una data più sicura. «Tutela e prevenzione sono i sintomi della responsabilità spiega il vicepresidente e portavoce dell'associazione Stefano Gavazzi -.Nonostante i percorsi da noi studiati per garantire il distanziamento opportuno tra gli ospiti, dopo i cinquecento e più ragazzini accorsi a San Martino, abbiamo ritenuto saggio rimandare l'evento, seppur a malincuore, ma in una occasione meno rischiosa».

A MIRANO

Anche nel comune di Mirano sono già obbligatorie le mascherine all'aperto dalla scorsa domenica, in occasione dell'apertura ufficiale delle manifestazioni e degli eventi legati alle festività natalizie. «Per noi non cambia molto, rispetto all'ordinanza, in quanto, continuando con la nostra politica di massima prudenza, avevamo già previsto l'utilizzo delle mascherine all'esterno» commenta la sindaca Maria Rosa Pavanello. «Come noi anche altri grandi Comuni avevano anticipato questa scelta, proprio perché come Mirano sono particolarmente frequentati. Guardando l'andamento di crescita dell'indice di contagiosità avevamo deciso, già a metà novembre, di non organizzare nemmeno il capodanno. Ci sarebbe piaciuto festeggiare con tutta la comunità essendo il nostro ultimo anno di amministrazione, ma sarebbe stato peggio iniziare ad organizzare e prendere accordi per poi fermare tutto come stanno facendo altri comuni nei dintorni».

A JESOLO

Centinai di controlli ogni giorno, ma per il momento una sola sanzione. Obbligo di mascherina, all'aperto da settimane gli agenti della Polizia locale effettuano controlli quotidiani. Soprattutto nell'area dello Jesolo Christmas Village, il mercatino di Natale che attraversa il lido e frequentato ogni giorno da migliaia di visitatori. Per questo il sindaco Valerio Zoggia aveva predisposto un'ordinanza che prevedeva l'uso obbligatorio della mascherina in tutta l'area del mercatino e i controlli a campione per il green pass. Di fatto l'ordinanza comunale è stata superata con quella del Governatore Luca Zaia e per questo i controlli saranno intensificati. Ad oggi gli agenti hanno comminato una sola sanzione di 400 euro ad un uomo sprovvisto di Green pass. «L'attività di controllo è quotidiana spiega il comandante della Polizia locale, Claudio Vanin sul fronte dell'uso delle mascherine non abbiamo registrato criticità, ai mercatini abbiamo sanzionato solo una persona. Ogni giorno controlliamo almeno 120 persone». Al mercatino sono presenti anche degli steward che fanno rispettare l'uso della mascherina e cercano di impedire assembramenti. Quotidianamente vengono controllati a rotazione anche i locali pubblici.

