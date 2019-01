CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I NUOVI NATIROVIGO L'ospedale di Rovigo vince il derby sull'ospedale di Adria, con il punteggio di 2-1, per quello che riguarda il primo nato del 2019 e l'ultimo nato del 2018. Finisce in parità la simpatica sfida tra gli ultimi nati dell'anno appena passato, con Rovigo e Adria che chiudono in perfetta parità sul punteggio di 1-1.PRIMO VAGITOInvece il nosocomio del capoluogo ha avuto la meglio sul primo nato del nuovo anno. Il primo bambino nato in Polesine nel nuovo anno si chiama Cesare Mirandola: è venuto alla luce all'ospedale Santa...