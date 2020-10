I NUOVI ENTRATI

VENEZIA Due uomini e due donne. Sono i nuovi entrati in Giunta come assessori. Quattro storie e quattro personalità differenti, ma tutti animati dalla volontà di mostrarsi all'altezza del compito che è stato loro affidato: amministrare una delle città più importanti d'Italia sapendo che ogni cosa che accade a Venezia ha riflessi a livello anche internazionale.

Laura Besio è alla sua prima esperienza come consigliere comunale e come assessore. Molto conosciuta a Mestre per il suo impegno nel sociale, ha alternato il lavoro in banca all'incarico prima di presidente dell'Antica scuola dei Battuti e poi vicepresidente di Ipav, il colosso dell'assistenza agli anziani nato dalla fusione tra Battuti e Ire.

«Sono chiaramente onorata e grata al sindaco per aver riposto in me la fiducia assegnandomi deleghe che toccano temi strategici della città- dice - Porterò l'esperienza di una mamma e farò tesoro dell'esperienza di amministratore in casa di riposo Antica Scuola dei Battuti».

Tra loro c'è anche chi è in politica da parecchio tempo, come Sebastiano Costalonga, una vita passata nel centrodestra tra An, Fratelli d'Italia e infine Lega. A Ca' Farsetti c'era stato come consigliere tra il 2010 e il 2014, poi aveva aspettato un giro dedicandosi al suo lavoro alle Ferrovie e al sindacato Ugl in cui ricopre un ruolo di responsabilità. Oggi la sua prima uscita pubblica, in piazza San Marco, con l'associazione. Ieri, per rimarcare la sua venezianità, è arrivato a Ca' Farsetti vogando a pope in s'ciopon. E ha già le idee chiare.

«Ho un pensiero importante per il periodo natalizio - spiega - dobbiamo riuscire a fare qualcosa di importante per la città, invertire la tendenza perché adesso c'è grande bisogno di far ripartire l'economia. Vorrei mercatini di qualità per Natale per portare un turismo buono dalle regioni e dai Paesi vicini, ricreando un ambiente dove si possa scoprire Venezia, capitale della cultura e dei popoli. Poi il mio intendimento è andare a recuperare il turismo di qualità per la stagione dalla primavera. Inoltre aprirò uno sportello in cui incontrerò i cittadini, ascolterò esigenze, necessità e idee come ho sempre fatto».

ASSENZA GIUSTIFICATA

Silvana Tosi ha esordito lo scorso anno come consigliere comunale della Lega e ha preso con molta serietà il suo ruolo, dove si è distinta soprattutto nella protezione della famiglia e degli animali. A fine estate ha avuto un malore che l'ha debilitata pesantemente, tanto da impedirle di concludere la campagna elettorale. Nonostante questo, ha ricevuto un importante consenso in termini di voti sia in terraferma, dove risiede, che a Venezia (è originaria di Murano, come rivela il cognome). Ieri non era presente all'insediamento e per qualche settimana non potrà partecipare alle riunioni di giunta, ma è persona determinata e capace.

Ultimo ma non meno importante, anzi, è il vicesindaco Andrea Tomaello. A lui Matteo Salvini ha affidato la provincia veneziana e ha messo in piedi una squadra per lo più di giovani, come lui, peraltro. Anch'egli è alla prima esperienza importante.

RESPONSABILITÀ

«È andata bene. Abbiamo una buona componente leghista in Giunta, in Consiglio comunale e nelle Municipalità - esordisce Tomaello, che è anche commissario provinciale del Carroccio - ma per me e gli altri assessori è il momento della responsabilità. Le aspettative sono alte, bisogna essere concreti e responsabili. Con il sindaco ci sono ottimi rapporti e rispetto alle polemiche di anni fa che puntualmente tornavano fuori, io fino ad oggi non posso dire nulla, perché quello che ci eravamo detti un anno fa quasi si è concretizzato. Le mie deleghe sono magari sottovalutate come i giovani e lo sport - conclude - ma sono fondamentali soprattutto in questo periodo perché toccano la vita di molte famiglie e attraverso queste azioni si può migliorare la loro vita. Per quanto riguarda il Porto, non serve che lo dica, è uno dei temi caldi della città».

M.F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA