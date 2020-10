I NUOVI DIVIETI

ROVIGO Caos e preoccupazione. E' questo il clima che si percepisce nei locali cittadini, dopo la nuova stretta del Governo con il nuovo Dpcm volto a contenere i contagi da Covid. Regole che, ancora una volta, colpiscono la movida e le occasioni di socialità. Le nuove disposizioni infatti vietano feste nei locali e per i banchetti dopo le cerimonie si potranno avere massimo 30 invitati. Le persone, inoltre, non potranno stare ferme di fronte a bar e ristoranti, ma nemmeno in gruppo nei parchi o nelle strade. «Le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie - si legge nelle ultime disposizioni - sono consentite sino alle ore 24 con servizio al tavolo e sino alle ore 21 in assenza di servizio al tavolo». Si potrà stare dentro e fuori ma sempre seduti, altrimenti è vietato rimanere oltre le 21 per evitare rischi di assembramento.

«Ci stiamo attrezzando con paravento e funghi riscaldanti spiega Massimo Maltarello, del bar birreria Pedavena di piazza Vittorio Emanuele - In questo modo speriamo di riuscire a sfruttare il plateatico esterno nel rispetto del distanziamento». «Faremo di tutto aggiunge il titolare della birreria - per evitare che gli avventori stiano troppo ravvicinati. Certo, non è facile: speriamo non ci sia un'eccessiva fiscalità altrimenti sarà impossibile davvero lavorare. Speriamo davvero si tratti solo di un mese». «Abbiamo fatto tanti sacrifici finora aggiunge Maltarello -, non è giusto venga sempre penalizzata la nostra categoria: i mezzi di trasporto sono sempre pieni zeppi e non viene rispettata la distanza che, invece, viene imposta a noi. Le regole devono essere rispettate da tutti».

LUNGO IL CORSO

«Saremo costretti a chiudere se non ci danno degli aiuti economici sbotta Giacomo Sguotti del Corsopolitan, locale della movida del weekend - Il Governo ci impone regole rigide che non ci permettono di lavorare, ma senza pensare alle drammatiche conseguenze che tali restrizioni portano al mondo dei locali». «Cercheremo di utilizzare l'esterno con funghi per il riscaldamento e vetrate spiega l'imprenditore -, ma con il solo servizio al tavolo non ci stiamo dentro con le spese. Se ci sarà un altro imponente calo del fatturato, sarò pertanto costretto a ridurre il personale». «Ho qualche tavolino all'esterno spiega Massimo Ferraresi del Bar Dal Moro, sul Corso del Popolo -, non ho mai clienti che consumano in piedi. Certo che la situazione non è di facile gestione, in particolare per i locali che restano aperti fino a tardi. Sarà un inverno non facile per tutti: attendere aprile prima di tornare a respirare a livello economico per molte attività potrebbe rappresentare infatti un problema serio».

FESTE DI COMPLEANNO

Le regole proposte dal governo hanno però avuto il via libera anche dal Comitato tecnico scientifico che si è riunito per analizzare ogni punto del provvedimento che impone restrizioni più rigide. Viene confermata, inoltre, la possibilità per i governatori delle Regioni di firmare ordinanze più restrittive rispetto alle regole fissate dal Governo, ma eventuali allentamenti dovranno essere concordati con Roma. Al bando anche compleanni, lauree e tutti gli altri festeggiamenti se si svolgono in piedi nei locali pubblici e nelle discoteche. Secondo il Dpcm «restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all'aperto». Si potrà festeggiare solo al ristorante, purché si stia seduti e dunque seguendo le regole già previste con il distanziamento e la mascherina obbligatoria quando non si sta al tavolo. Per i banchetti «viene fissato il limite di 30 invitati, seguendo comunque le regole già previste dai protocolli» e dunque il distanziamento di un metro tra le persone e l'obbligo di mascherina quando non si sta seduti. I buffet sono consentiti soltanto mantenendo il distanziamento e dovrà essere il personale di sala a distribuire cibo e bevande.

