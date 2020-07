I NUOVI CONTAGI

JESOLO Controlli incrociati e per più volte al giorno. E' l'azione di contrasto scelta dall'amministrazione comunale di Jesolo per evitare contatti tra i sei cittadini bengalesi risultati positivi al Covid-19. E lo stesso ha deciso di fare il Comune di Cavallino-Treporti, dove ha il domicilio il settimo cittadino contagiato. Agenti della polizia locale e ispettori del Dipartimento di prevenzione dell'Ulss 4 più volte al giorno controlleranno il rispetto dell'isolamento fiduciario nelle rispettive abitazioni.

LA STRATEGIA

Nel caso dei cittadini residenti a Jesolo, in una palazzina del lido, in una zona appartata ma sorvegliata praticamente a vista e dove i sei stranieri vivono in appartamenti diversi. In questo modo verrà accertato il rispetto di tutti gli obblighi previsti per queste situazioni. Vale a dire nessuna uscita fuori di casa e alcun tipo di contatto con connazionali o altre persone fino a quando i tamponi non torneranno negativi. «In accordo con l'Azienda sanitaria spiega il sindaco Valerio Zoggia abbiamo stabilito di effettuare più controlli, anche con squadre miste, tra gli agenti della Polizia locale e gli ispettori del Dipartimento di prevenzione. Stiamo parlando di persone fortunatamente asintomatiche e che non necessitano del ricovero. Ciò nonostante non possono avere alcun tipo di contatto e nemmeno uscire di casa. I controlli serviranno a questo, oltre che ad accertarsi delle loro condizioni di salute, che saranno monitorate costantemente. Voglio ribadire che la situazione è sotto controllo, le prime indagini sono state rassicuranti: abbiamo appurato che nessuno di loro ha avuto dei contatti al di fuori del gruppo delle dieci persone arrivate in città».

MACCHINA ORGANIZZATIVA

Aspetto di fondamentale importanza, anche il fatto che nessuno avesse ancora iniziato a lavorare. I dieci sono infatti dei lavoratori stagionali impegnati negli hotel e nei ristoranti del litorale, soprattutto con la mansione di lavapiatti e tuttofare. «Inizialmente aggiunge Zoggia sono stati gli stessi datori di lavoro, rispettando il protocollo indicato dalle associazioni di categoria, a richiedere il tampone. Dopodiché si è aggiunta la segnalazione dell'autorità sanitaria di Roma, che ha indicato la prima persona positiva. Da quel momento si è messa in moto tutta la macchina organizzativa prevista in questi casi. In ogni caso non esistono focolai e non va fatto alcun allarmismo: le persone che stiamo controllando abitano in alloggi da sole e non stanno avendo alcun tipo di contatto. Da parte nostra i controlli saranno comunque rigorosi, fino a quando tutta questa vicenda non sarà chiusa».

Analoga la presa di posizione della sindaca di Cavallino-Treporti, che ha parlato di controlli rigorosi tra autorità sanitaria e forze dell'ordine. A intervenire sulla questione è anche Salvatore Esposito, del movimento per la difesa dei diritti civili, che chiede maggiori controlli anche per chi arriva dall'estero via pullman o furgoni. «Si tratta di mezzi dice - che muovono giornalmente grandi quantità di passeggeri. Questa potrebbe essere una situazione non da poco che potrebbe vanificare anche tutti gli altri controlli».

Giuseppe Babbo

