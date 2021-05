Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENEZIA Un morto, 79 nuovi contagiati, ma anche 23 ricoverati in meno. I numeri confermano che la pandemia, in provincia, finalmente sta arretrando. Con la vittima in più registrata ieri dal bollettino serale di Azienda zero, salgono a 1.992 le croci totali seminate dal Covid nel veneziano dall'inizio della pandemia, 15 mesi fa. Gli attualmente positivi sono ora 2.596, 86 in meno di giovedì, i negativizzati 64.138, 164 in più dell'altro...