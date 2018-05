I nuovi alberghi in terraferma? «Vera opportunità per Mestre»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE NUOVE OPPORTUNITA'«I nuovi alberghi sono una grande opportunità per Mestre, ma la città deve prendere a cuore il problema dell'afflusso turistico per trasformarlo in una chance». Così Luca Battistella, architetto e consigliere delegato del sindaco per la smart city e l'innovazione. Nel giro di un paio d'anni, infatti, Mestre dovrà fare i conti con una presenza giornaliera stimata in 12 mila persone (considerando i 6.500 posti che andranno ad aggiungersi a quelli già presenti), tutte ospitate nella zona della stazione ferroviaria, tra...