I NUMERI

VENEZIA Tra 20mila e 25mila persone sabato, tra 25mila e 30mila domenica. Non c'è che dire, nonostante quest'anno Carnevale sia traslocato nel mondo virtuale del web con tutte le sue iniziative pubbliche, la gente appena può viene a Venezia. Gente da tutto il Veneto, visto che non c'è la possibilità di muoversi fra regioni diverse, neanche gialle, ma anche diversi stranieri, arrivati con l'aereo, ma soprattutto con l'auto, nonché diversi americani dalla base di Vicenza. Per questo periodo in cui la città è deserta 25 mila arrivi sono un dato enorme (e lo si è visto di riflesso nelle calli e nei mezzi pubblici), ma 25mila persone era la quota massima di affollamento stabilita nel 2020 per il volo dell'Angelo nella sola piazza San Marco.

Ieri, giorno tradizionalmente così così anche per le migliori annate carnascialesche, si è vista ugualmente tanta gente in città. È il turno delle famiglie con bambini, che possono godere delle vacanze scolastiche fino a mercoledì. Tra coriandoli, mascherine e stelle filanti, di gente ce n'era per la strada e nei mezzi pubblici, così come ce n'è stata anche nei bar. E oggi, ultimo giorno di Carnevale, non ci si aspetta la ressa, ovviamente, ma un discreto afflusso sì, almeno 10mila persone.

SMART CONTROL ROOM

Questo Carnevale è il primo della storia della città in cui i flussi di visitatori sono stati costantemente seguiti dalla smart control room del Comune. I dati, provenienti da sensori, telecamere intelligenti e celle telefoniche, sono stati elaborati quasi in tempo reale per avere la consistenza esatta delle folle in ogni momento della giornata. Il massimo della giornata di sabato, dicono i dati, è stato toccato nella fascia pomeridiana ed è facile anche immaginare il perché, visto che tradizionalmente accade così. La domenica, il picco di quasi 30mila è stato raggiunto nel primo pomeriggio, subito dopo l'esaurimento totale dei posti auto tra piazzale Roma e il Tronchetto. In quest'ultimo posto, oltre al completamento dell'autosilos è stato saturato anche il parcheggio esterno, come in una bella giornata estiva prima che il covid facesse capolino nelle nostre vite.

I dati, dunque, si sono sostituiti alle stime numeriche basate sul numero dei biglietti venduti e all'occhio esperto del comandante della polizia locale, Marco Agostini. Il quale, comunque, ha scherzosamente avallato le nuove stime definendole corrette.

LE ATTREZZATURE

Le periferiche della smart control room erano state installate all'inizio dello scorso anno ed erano state testate con successo durante il Carnevale interrotto l'ultima domenica allo scoppio della pandemia anche in Italia. Inizialmente telecamere stereoscopiche, sensori sensibilissimi e antenne erano stati posizionati su 34 punti strategici posti a cerchi concentrici tra i punti di accesso della città via via verso Rialto e San Marco. I dati, elaborati dal cervellone al Tronchetto, servono non solamente a contare, ma a prendere decisioni come la chiusura di percorsi, la deviazione di flussi e per fare la previsione di quanta gente sta arrivando verso il centro e in quanto tempo. In quest'anno il sistema è stato implementato con nuove telecamere connesse e dovrebbe essere ancora più potente.

Michele Fullin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

