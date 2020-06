I NUMERI

VENEZIA Le prime linee dell'emergenza coronavirus nel Veneziano, sono stati gli ospedali. Lì si è combattuta la battaglia più dura e ora che l'emergenza sembra volgere al termine, sono i numeri a raccontare cos'è stato.

LE STRUTTURE

Al Covid Hospital di Dolo ci sono stati 142 dimessi e 115 deceduti. All'ospedale all'Angelo di Mestre 77 dimessi e 41 decessi. Al Civile di Venezia 29 dimessi e 15 decessi. A Mirano 8 dimessi e 10 decessi. A Chioggia 4 dimessi e 3 decessi. Al presidio di Noale 4 decessi. A Villa Salus 129 dimessi e 15 decessi. A Jesolo 107 dimessi e 30 decessi. In quest'ultimo ospedale nel reparto di Malattie infettive sono stati ricoverati complessivamente 200 persone con un tasso di mortalità del 10%; in Terapia intensiva un centinaio di persone con un tasso di mortalità del 25%.

Come si vede, per l'Ulss 3 sono stati registrati dati di dimissioni e decessi anche per ospedali - Civile di Venezia, Mirano, Chioggia, Noale - che formalmente non avevano in carico i pazienti Covid-19: questo perché sono dati riferiti alle prime settimane di emergenza quando ancora la Regione non aveva dato disposizioni di confluire su Dolo, l'Angelo e Villa Salus, oppure sono legati a situazioni particolari in cui si è ritenuto non opportuno trasferire il paziente, come nel caso di alcune persone molto anziane e debilitate già accolte nella Lungodegenza dell'ex ospedale di Noale. Nella partita Covid-19 è stato coinvolto in parte anche il Policlinico San Marco di Mestre dove sono stati inviati alcuni pazienti per la riabilitazione cardiologica e fisica.

Il picco dei ricoveri è stato tra la fine di marzo e i primi giorni di aprile: il 31 marzo i ricoverati Covid-19, in tutta l'Ulss 3, erano 228, di cui 155 in reparto, 47 nelle Terapie intensive e 25 a Villa Salus; un altro picco minore si è avuto il 6 aprile, cui è seguita una lenta e costante discesa. Nel momento di maggiore sforzo assistenziale, gli specialisti delle Terapie intensive e della Malattie infettive sono stati affiancati da medici e infermieri di altre unità operative sospese o ridimensionate. Adesso in tutti gli ospedali restano attive le rigide regole adottate sugli accessi: nei Pronto Soccorso restano i pre-triage, mentre a livello ordinario si entra solo con una motivazione certificata, dopo aver superato anche il controllo della temperatura corporea, tracciato attraverso un braccialetto di riconoscimento.

«Abbiamo affrontato la sfida con l'efficacia fondata sulla flessibilità - sottolinea il direttore generale dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben - Lo dimostra anche la capacità degli ospedali di cambiare volto rapidamente e di tornare alla normale operatività con altrettanta rapidità, concretizzando così sul territorio veneziano le strategie preparate a livello regionale. L'esperienza del virus - prosegue - ci lascia comunque due forti indicazioni: in primo luogo ci tiene in allerta quanto a una possibile ripresa dell'epidemia e a eventi simili per i quali è necessario essere preparati negli ospedali come nella sanità territoriale; in secondo luogo ci orienta a ripensare gli ospedali come dei luoghi in cui è necessario un monitoraggio forte degli accessi, anche nell'ordinario. Stiamo adeguando le nostre strutture a tutela di chi in esse viene curato e di chi vi accede».

A.Spe.

