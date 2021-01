I NUMERI

VENEZIA Il calo lo raccontano i dati dell'area metropolitana, del territorio dell'Ulss 3 e del comune di Venezia a dimostrare come in questo inizio 2021 il virus stia mollando la presa. Da una settimana, infatti, tutti gli indicatori sono in netto calo, decessi a parte, tanto nell'ex provincia quanto tra Venezia e Mestre. Un territorio, questo, nel quale al 20 gennaio - giorno dell'ultima rilevazione del Comune di Venezia - si registra un tasso di positività dello 0,74% tra tutti gli abitanti: incidenza più bassa rispetto allo stesso dato parametrato sia sull'area metropolitana che sul territorio dell'Ulss 3 Serenissima.

VENEZIA E MESTRE

Tra i 259.150 residenti messi insieme dalla Venezia insulare e dalla sua prima terraferma ci sono 1.914 positivi, cioè lo 0,74%. Il 13 gennaio c'erano 1.151 positivi in più e in un solo giorno, tra il 19 e il 20 gennaio il numero degli attualmente positivi è calato di 264 unità. Come per ricoveri: erano 198 mercoledì scorso, cioè 15 in meno rispetto ad una settimana prima. Quasi dimezzate, in una settimana, le persone in isolamento fiduciario perché positive o in quarantena, scese il 20 gennaio a 2.435: -1.299 rispetto al 13 gennaio e -284 se confrontare con il dato del giorno prima. Unico aumento, i decessi. Che però avanzano, ma molto più lentamente registrando in una settimana (13-20 gennaio) 35 nuove croci, ma 1 solo morto tra il 19 e il 20.

ULSS E AREA METROPOLITANA

I residenti nel territorio dell'Azienda Serenissima sono 623.334, di cui positivi 5.687, lo 0,91%. Il dato è comunque in diminuzione e a ritmi velocissimi: dal 13 dicembre è sceso di 2.799 unità e in un giorno, dal 19 gennaio, di 575 persone. Discorso identico per i residenti ricoverati in area non critica (272 mercoledì, cioè -71 in una settimana e -16 in un giorno) e in Terapia intensiva (37 mercoledì, rispettivamente -6 e -1). Balzo indietro dei quarantenati scesi a 7.392 (-3.280 e - 597) con una crescita dei decessi, arrivati nell'Ulss 3 a 1.201: +89 e +11. Le proporzioni sono sovrapponibili nell'area metropolitana dov'è positivo l'1,13% degli oltre 851mila residenti, dato ancora in calo: -3.103 e -693. Lo stesso vale per i ricoveri diminuiti di 93 in una settimana e di 23 in un giorni fino ad arrivare ai 389 del 20 gennaio. Dei 1.420 morti a mercoledì, ce ne sono stati 104 dal 13 gennaio e 13 in ventiquattr'ore.

L'APPELLO

«I dati - commenta l'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini - dimostrano che gli sforzi fatti, anche molto duri dal punto di vista sociale ed economico, hanno garantito l'inversione di un trend e l'avvio di una situazione graduale di miglioramento anche nelle strutture ospedaliere: giorno per giorno i dati ci confortano. I numeri - continua - sono ancora alti e non parlano di una scomparsa del virus, ma raccontano di una riduzione e di un grosso rallentamento anche nei decessi. Da qui va fatto il richiamo alla massima responsabilità individuale per evitare le scene che abbiamo visto nel fine settimane» di ragazzi assiepati nelle strade all'ora dello spriz. «Ora con i vaccini ci sarà un'arma in più anche per impedire che divampi l'incendio della crisi economica», conclude Venturini. Ed è di piano vaccinale sul territorio che si è parlato in un incontro con il supercommissario Arcuri al quale ha partecipato anche il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro. Che poi ha twittato: «Il coordinamento tra Stato, Regioni, Ulss e Comuni è fondamentale pere affrontare, insieme, questa importante sfida».

