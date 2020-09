I NUMERI

UDINE Non si arresta l'ondata di nuovi contagi in Friuli Venezia Giulia. E purtroppo si deve registrare anche una nuova vittima, il primo morto da due settimane, dopo l'ultimo decesso rilevato dalla Regione, che risale al 6 settembre. All'ospedale di Udine, infatti, è morto un 52enne ghanese che abitava a Cordenons.

L'ASSESSORE

In provincia di Udine si contano undici nuovi contagi, che in gran parte, come spiega il vicepresidente della Regione con delega alla salute, Riccardo Riccardi, dipendono dagli esiti dei rilevamenti del cosiddetto contact tracing, ossia il tracciamento dei contatti con una persona risultata positiva al virus. Inoltre, dice Riccardi, rientrano nel novero dei nuovi contagiati «due richiedenti asilo asintomatici, oltre alla bambina dell'asilo nido di Cervignano». La Regione, poi, continua a monitorare la situazione delle case di riposo, dopo le positività riscontrate in una struttura pordenonese. Anche a Majano era emerso un caso sospetto giovedì scorso, come ricorda Riccardi: un'anziana del 1931 è risultata positiva al primo tampone dopo un ricovero in ospedale, ma poi sarebbe risultata negativa agli altri due tamponi. Sono in corso accertamenti. A ieri all'assessore non risultavano novità dal report quotidiano.

I DATI

Secondo il bollettino della Regione, ieri le persone positive al virus in regione risultavano 687 (10 più del giorno prima), con 33 casi di nuovi contagi, di cui un terzo (undici persone) in provincia di Udine. Tre pazienti in cura in terapia intensiva, 20 in altri reparti (due in meno del giorno precedente). Quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.345: 1.569 a Trieste, 1.410 a Udine, 972 a Pordenone e 381 a Gorizia, alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.308, i clinicamente guariti sono 6 e le persone in isolamento 658, dodici in più del giorno precedente. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 69 a Pordenone e 7 a Gorizia.

