I NUMERI

UDINE Non si arresta il flusso di migranti provenienti dalla rotta balcanica che riescono a giungere alle porte di Udine servendosi di autotrasportatori compiacenti. Nelle ultime ventiquattr'ore ben tre i gruppi rintracciati dalle forze dell'ordine tra la periferia del capoluogo friulano e i comuni dell'hinterland. Complessivamente circa una cinquantina quelli fermati tra la notte, la mattinata e il primo pomeriggio di ieri, ai quali si aggiungono i due siriani individuati a Tarvisio mercoledì e la quarantina di afghani a Fernetti nella stessa giornata. Una nuova ondata dopo i 150 di richiedenti asilo accolti lo scorso fine settimana in Friuli. La prima segnalazione è arrivata nella notte da via Gonars, nella zona sud di Udine, 23 migranti, perlopiù pakistani e afghani sono stati intercettati dalle volanti della Polizia di Stato mentre si stavano spostando a piedi in città. Sono stati sottoposti all'identificazione e alle procedure sanitarie, prima di essere trasferiti nei centri di accoglienza individuati per trascorrere la quarantena fiduciaria di 14 giorni. Il personale della questura e della Stradale di Amaro hanno avviato tutte le procedure con i migranti che sono stato rifocillati e poi sottoposti a controlli medici Nel corso della mattinata poi altro rintraccio di più di una decina di stranieri in via Nazionale a Pradamano, con alcuni testimoni che hanno raccontato di averli visti scaricati da un camion poco prima delle 12. Il gruppo ha preso poi la direzione del centro città a piedi, poi una volta fermati sono stati identificati e fotosegnalati con conseguente tampone oro-faringeo per il coronavirus) e infine accompagnati in strutture idonee dove trascorreranno un periodo di quarantena. Una successiva comitiva di 12 richiedenti asilo è stata fermata lungo la strada regionale 56 nei pressi del Bennet, sempre a Pradamano. In questo caso è arrivata la Guardia di Finanza che ha proceduto a gestire la situazione. Arrivano tutti dalla rotta balcanica e attraverso i valichi terrestri di Gorizia e Trieste vengono poi trasportati con mezzi pesanti, alcuni pare anche con targa italiana, fino al capoluogo friulano. he, secondo i primi accertamenti degli investigatori, erano appena stati scaricati da camion, anche con targa italiana. Solo martedì scorso il sindaco di Udine Pietro Fontanini aveva inviato una lettera al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese chiedendo un drastico potenziamento dei controlli ai confini di Stato. Dal canto suo il Sap, il sindacato autonomo di Polizia del Fvg ha messo in luce che i flussi stanno raggiungendo cifre ragguardevoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA