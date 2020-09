I NUMERI

TRIESTE Nel 2020, sono entrati 3.059 migranti dalla rotta balcanica in Friuli Venezia Giulia, a fronte dei 2.104 dello stesso periodo del 2019, ma le riammissioni in Slovenia sono state 852, più di 500 delle quali nell'ultimo periodo, grazie all'ordinanza ministeriale indirizzata ai Prefetti, mentre lo scorso anno erano state 203. I numeri li ha forniti la stessa Lamorgese, accompagnata dal capo di Gabinetto, Bruno Frattasi, e dal capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Michele di Bari. Ad ascoltarla oltre ai vertici della Regione, c'erano i sindaci dei capoluoghi, da Dipiazza per Trieste a Fontanini per Udine, da Ziberna per Gorizia a Ciriani per Pordenone, con un'ulteriore nutrita rappresentanza dei primi cittadini che più di altri in questo periodo hanno sofferto l'arrivo di minori non accompagnati, da Palmanova a Gonars a Pradamano, da Tricesimo a Ruda, da Manzano a Gradisca. Fontanini non si è detto soddisfatto del vertice: «Sono molti i problemi irrisolti che rimangono sul tavolo, dal controllo del confine sloveno al costo per i minori non accompagnati». Dal canto suo il sindaco di Palmanova Martines ha invitato ad un maggior coordinamento tra enti e all'accoglienza diffusa. Dall'incontro è emerso poi che saranno i prefetti ad indicare proposte per utilizzare eventualmente caserme che possano consentire la sorveglianza sanitaria necessaria. Resta sul tavolo la soluzione della ex Cantore di Tolmezzo. «Lamorgese è arrivata in Regione per mettere al centro dell'attenzione l'emergenza umanitaria della rotta balcanica, per prendere atto della situazione e proporre soluzioni e impegni. Non è certo venuta in felpa a fare campagna elettorale - ha commentato il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli - Ci si aspettava altrettanta serietà istituzionale dal Presidente della Regione. Si è scelta come sempre la propaganda». Sarà la Caritas a occuparsi dei migranti che avevano affollato il sagrato del Santuario della Madonna Missionaria a Tricesimo e sabato scorso erano poi stati trasferiti in un'area verde in via Pozzuolo. L'ente ha dato la sua disponibilità per una trentina di persone. Nel giorno della visita del Ministro, dal Piemonte è arrivata invece la notizia del trasferimento di alcuni migranti al Cpr di Gradisca d'Isonzo.

