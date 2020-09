I NUMERI

ROVIGO La speranza è tramontata all'alba. Diego Crivellari, che è riuscito a primeggiare nel duello interno al Pd con 2.538 preferenze, più o meno in linea con quello che era stato, cinque anni fa il risultato personale di Sandro Gino Spinello, 2.977, lasciando alle proprie spalle il consigliere regionale uscente Graziano Azzalin, a caccia del terzo mandato (che nel 2015 aveva ottenuto 3.192 preferenze e, invece, in questa tornata, si è fermato a poco più della metà, 1.860), resta comunque fuori dal consiglio regionale. La possibilità di essere eletto è svanita nella mattinata di ieri.

CORSA FINITA

Per Crivellari, tornato all'insegnamento come professore di ruolo di filosofia alle superiori, nonché alla scrittura, dopo la sconfitta alle politiche del 2018, inevitabilmente il rammarico è doppio. E per spiegare il suo stato d'animo, da tifoso, ricorre ad un momento della storia del Torino, nel 92, quando arrivò in finale dopo aver battuto nientemeno che il Real Madrid e fu sconfitto dall'Ajax senza essere sconfitto, perché pareggiò 2-2 in casa e 0-0 in trasferta. Crivellari paragona infatti il suo stato d'animo a quello dell'allenatore granata, che compì un gesto entrato negli annali: «Amici vicini e lontani, questa volta alziamo metaforicamente la nostra sedia verso il cielo, come Emiliano Mondonico ad Amsterdam un po' di anni fa: essere con 2.538 preferenze di gran lunga il più votato nel Pd e nel centrosinistra non è bastato a far scattare il seggio. Un peccato per noi, forse un peccato per il Polesine. Ci sarà tempo per riflettere sui numeri e sulla politica, adesso è il momento di dire grazie a quanti mi hanno seguito in questa bellissima cavalcata e alla meravigliosa squadra di volontari che mi ha permesso di far conoscere idee e progetti pensati per questo territorio. Sono giovani, siamo giovani, vorrei dire, e le battaglie, anche le battaglie più difficili, non ci spaventano».

RITORNO IN ASM

Azzalin, 61 anni, dal 2006, anno della vittoria alle amministrative di Rovigo di Fausto Merchiori che lo volle nella sua giunta come vicesindaco e come assessore ai Lavori pubblici, poi dal 2010 approdato a Palazzo Ferro Fini, era in aspettativa dal lavoro. E ieri si è presentato nella sede di Asm, di cui è dipendente per comunicare che dal giorno della proclamazione dei nuovi eletti tornerà nell'organico aziendale. Azzalin, che ha fatto esplicita richiesta di rinuncia al vitalizio che aveva maturato nella prima legislatura, è inquadrato come settimo livello direttivo: «È finita l'esperienza in consiglio regionale non certo l'esperienza politica, ma come è naturale riprenderò a fare il mio lavoro, perché come prevede la legge ho conservato il posto. Sono e resto consigliere comunale a Rovigo e il voto regionale, pur con la durezza dei risultati arrivati, ha comunque confermato il consenso personale in città, con il maggior numero di preferenze a livello di partito: questo aumenta la mia responsabilità e l'impegno nel portare aventi il ruolo in consiglio».

Azzalin non nega l'amarezza per il risultato: «Purtroppo non è andata come speravamo e non nascondo la mia delusione. Ringrazio di cuore chi mi ha sostenuto e chi mi ha dato la propria fiducia, ma non è stato sufficiente. Il crollo del Pd ha portato via anche tanti consensi personali e, alla fine, il centrosinistra polesano non sarà rappresentato in consiglio regionale. È un grosso rammarico che il Pd non abbia fatto il seggio. La valanga-Zaia ha trascinato via tutto, ma ciò non basta come alibi. Dobbiamo tutti comprendere le ragioni politiche di un Pd che in Veneto si è dissolto, inclusa la provincia di Rovigo: a livello regionale abbiamo perso oltre 60mila voti rispetto al 2015, serve un'autocritica seria da parte di tutti, che non riguardi solo la scelta del candidato. Non mi sono pentito di aver accettato questa sfida, consapevole dell'impegno e dei risultati portati a casa per il Polesine, pur da rappresentante dell'opposizione, in questi dieci anni».

