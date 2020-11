I NUMERI

PORDENONE Ieri in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 680 nuovi contagi, di cui 203 registrati nei laboratori privati, e 16 decessi da Covid-19. Il totale dei tamponi esposti è stato di 3.298 e sconta un significativo ritardo nel caricamento delle schede che verrà recuperato nei prossimi giorni. Nel dettaglio, per quanto riguarda la provincia di Pordenone, sono morte 5 persone: si tratta di una donna di 95 anni di San Quirino morta in ospedale, un uomo di 88 anni, una donna di 82 anni e un uomo di 79 anni tutti e tre di Pordenone e deceduti in ospedale, di un 66enne di Brugnera morto in ospedale. Lo ha comunicato comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. Per quel che riguarda le nuove positività al virus, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 80 casi di persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari che sono risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 14.

Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di un infermiere, un terapista della riabilitazione e un medico; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di tre infermieri, un Oss e un medico; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un ausiliario e di un operatore tecnico; al Burlo di Trieste un amministrativo e un Oss. Infine, da registrare le positività al virus di due persone rientrate dall'estero (Croazia e Bangladesh).

Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 30.075, di cui 5.695 a Pordenone, 13.174 a Udine, 7159 a Trieste e 3.683 a Gorizia, alle quali si aggiungono 364 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 14.670. Aumentano a 57 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 620 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 817: nel dettaglio 301 a Trieste, 300 a Udine, 178 a Pordenone e 38 a Gorizia. I totalmente guariti sono 14.588, i clinicamente guariti 361 e le persone in isolamento sono infine 13.632.

