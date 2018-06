CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I NUMERIPORDENONE Ammontano a quasi mille 800 i bambini e i ragazzi di età compresa tra i 0 e i 16 anni che nel Friuli Occidentale non sono in regola con le vaccinazioni obbligatorie. Ma se per gli iscritti agli asili nido e alle scuole per l'infanzia è prevista a settembre l'esclusione tout court, gli altri potranno tranquillamente continuare a sedere dietro i banchi di elementari, medie e superiori (fino all'esaurimento dell'obbligo scolastico), salvo il pagamento di una multa. Non è possibile al momento poter disporre di un dato più...