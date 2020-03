I NUMERI

PADOVA Duecentoventidue positivi al Coronavirus in tutta la provincia, venti in più del giorno precedente. Il numero resta stabile a Vo', ma cresce nel resto del Padovano. Parimenti cresce anche, seppur in modo limitato, il numero di ricoverati e si segnala un nuovo decesso. I casi di contagio toccano ormai quasi tutti i comuni padovani, con la prima segnalazione di positività a Carmignano di Brenta, a Vigonza, Campodarsego e Cinto Euganeo e la seconda nel territorio di Rubano, ma anche con nuovi casi nel Piovese.

La Regione attraverso Azienda Zero prosegue nel monitoraggio della situazione epidemiologica in collaborazione con le Ulss e, come previsto anche dagli studi condotti a livello nazionale, la diffusione del contagio parrebbe destinata a raggiungere il picco nel corso della prossima settimana. Padova conferma il trend con nuove positività sia con persone che rimangono in osservazione a casa, sia con chi necessita di ricovero ospedaliero, mentre incrementano anche le dimissioni dei pazienti considerati guariti. Secondo i dati aggiornati a sabato, in provincia i casi di persone affette dal virus Covid-19 sono 138, 20 in più rispetto a quelli segnalati venerdì.

La cifra comprende tutti coloro che sono risultati positivi al tampone e di conseguenza anche chi ha sintomi lievi si trova in isolamento domiciliare. Si tratta del maggior incremento a livello regionale. Continua invece a mantenersi stabile, dopo una prima diminuzione, il dato relativo al cluster di Vo', dove tra i residenti del comune restano ormai da qualche giorno 84 quelli risultati contagiati dopo le prime sei guarigioni. Totale 222 casi.

Fra i 138 positivi, 42 sono i ricoverati all'Azienda ospedaliera del capoluogo. Quattro in più rispetto al giorno precedente, mentre restano 16 quelli che si trovano in terapia intensiva. Ventidue sono i pazienti, due più del giorno precedente.

dimessi. Nella struttura sanitaria padovana è anche avvenuto nella serata di venerdì il secondo decesso. L'altro decesso all'ospedale di Padova era stato quello del 67enne di Mira Mario Veronese spirato il 1 marzo, ma il primo padovano oltre a quello del 78enne Adriano Trevisan di Vo' avvenuto dopo il ricovero all'ospedale di Schiavonia, che da fine febbraio era stato chiuso per contenere il rischio di contagio e che ha riaperto ieri.

Risale a sabato mattina la notizia confermata del primo caso di persona positiva nel territorio comunale di Carmignano di Brenta. A dare la comunicazione ufficiale è stata come di consueto la direzione sanitaria della Ulss 6 Euganea che ha contattato il sindaco Alessandro Bolis. Il primo cittadino ha confermato che la persona in questione è in buone condizioni di salute: al momento si trova a casa in isolamento fiduciario e non ha bisogno di cure ospedaliere.

«Raccomando a tutti lo scrupoloso rispetto delle norme d'igiene ma anche di mantenere la calma ed evitare inutili allarmismi ha scritto Bolis ai concittadini La persona è costantemente monitorata e le auguriamo una pronta ripresa».

Analoga situazione si sta vivendo a Correzzola, dove il sindaco Alessandro Fecchio ha reso noto il contagio di un residente anch'esso in isolamento a casa. Nella stessa zona giovedì il direttore generale della Ulss 6 Domenico Scibetta ha avvisato il sindaco di Piove di Sacco della positività di tre concittadini: «La situazione è assolutamente sotto controllo e circoscritta, i casi sono isolati. La settimana scorsa avevamo già riunito a scopo precauzionale i responsabili della protezione civile per tenerci pronti nel caso in cui dovesse essere attivato il Centro operativo comunale. In questo momento non se ne ravvisa comunque la necessità» ha commentato Davide Gianella.

Nel comune di Rubano il sindaco Sabrina Doni poi ha reso noto un secondo caso di residente positivo (dopo il primo segnalato venerdì), che non si trova però nella sua abitazione bensì è stato ricoverato.

