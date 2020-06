I NUMERI

PADOVA Cinquemila controlli periodici da remoto, 700 prestazioni dermatologiche già riprogrammate, così come le visite urologiche e i trattamenti di endoscopia digestiva congelati durante il lockdown sono stati riproposti ampliando l'orario degli ambulatori, con sedute aggiuntive nei pomeriggi e in alcuni casi il sabato mattina. Questi i numeri più significativi dell'Istituto oncologico veneto in questa fase 3. Con la soddisfazione di sapere, tramite un questionario somministrato agli utenti, che questi dalle misure di sicurezza messe in atto ne sono usciti tranquillizzati. «Siamo in una fase di convivenza con il virus. I nostri comportamenti sono fondamentali, la nostra coscienza e il senso di responsabilità rimangono le armi più importanti di cui disponiamo - ha sottolineato il direttore generale dello Iov, Giorgio Roberti tracciando un bilancio del periodo -. Siamo tutti più liberi ma questo non ci deve fare pensare che le misure di contenimento vengano meno».

I DIVIETI

Per evitare assembramenti l'Istituto mantiene il divieto di accesso prima di 15 minuti dall'orario dell'appuntamento, incoraggia le prenotazioni on line e gli accessi da remoto. «Questo perché le strutture sanitarie presentano sempre dei rischi, indipendentemente dall'epidemia del Coronavirus, e dobbiamo mantenere misure di prevenzione e di protezione, per erogare trattamenti sicuri, evitando rischi. Perciò - ha rendicontato Roberti - abbiamo privilegiato le modalità da remoto, via email, e i contatti telefonici. Nel Padovano il call center è provinciale, per quanto riguarda Castelfranco è in rete con la Ulss della Marca e siamo consapevoli che ci sono fasce orarie, soprattutto al mattino, con flussi importanti che ingenerano qualche difficoltà ma stiamo mettendo in atto una serie di misure per attenuare il fenomeno».

Lo Iov ha dei numeri dedicati a disposizione di chi è già in carico all'Istituto per le diverse discipline, dalla radioterapia alla medicina nucleare. «E' sempre garantito l'accesso alla struttura per i pazienti in fase attiva - ha spiegato il direttore sanitario Maria Giuseppina Bonavina -, che seguono un iter diagnostico terapeutico continuato anche nei momenti più critici del covid-19. Poi disponiamo di call center, i cup interni i cui numeri vengono pubblicizzati sul nostro sito web e indirizzi email: oggi possiamo dire che quest'ultimo è stato l'accesso che utenti hanno ritenuto più semplice: da 700 email al mese, siamo passati a oltre tremila. Noi sponsorizziamo questa via, la più chiara grazie alle parole messe per iscritto».

Telemedicina e telecontrolli: in tre mesi superata quota 5000, «un numero sostanzioso, e ci sentiamo di sensibilizzare gli utenti a continuare a utilizzare questa metodologia che peraltro è stata fatta propria dalla Regione del Veneto, e adesso anche a livello nazionale».

LA RIORGANIZZAZIONE

Bonavina ha evidenziato una novità per i follow up a medio e lungo termine, effettuati a cadenza mensile o annuale: ogni volta che l'assistito si sottoporrà a un controllo da remoto uscirà con un ulteriore appuntamento per la volta successiva, tutto riportato in cartella clinica. «Da una situazione di emergenza è nata cioè una organizzazione innovativa, che facilita chi non abita sul territorio padovano o trevigiano e prima doveva spostarsi fisicamente verso la nostra struttura. C'è poi la necessità di continuare a utilizzare anche per il ritiro referti la metodica da remoto: on line si trova tutta la diagnostica radiologica e di medicina nucleare, e ci stiamo organizzando anche per i referti anatomia patologia».

Federica Cappellato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

