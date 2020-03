I NUMERI E I COMMENTI

BELLUNO C'è Belluno che avrà a disposizione quasi 190mila euro, Ospitale che ne avrà mille e seicento o Perarolo con mille e ottocento. Il fondo di solidarietà alimentare, nella tarda serata di ieri è stata confermata la bozza su cui per l'intera giornata di ieri si sono confrontati Anci e Governo, porterà in provincia di Belluno un milione e 103mila euro: che corrispondono a 5euro e 43centesimi a testa. Ma trattandosi di fondi destinati ai più bisognosi e all'acquisto delle derrate alimentari è evidente che non saranno tutti a beneficiarne.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il fondo è finalizzato all'acquisto di buoni spesa da consegnare alle famiglie più in difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus. Per quanto riguarda il riparto delle risorse tra i vari comuni, i criteri individuati sono basati sul minor reddito pro capite e sul numero degli abitanti. Una volta assegnate, le risorse verranno destinate alle famiglie attraverso i servizi sociali, cui spetta individuare tutti coloro che sono in situazione di necessità alimentare. È prevista inoltre la possibilità per i comuni di acquistare senza gara dei buoni spesa. Le risorse, infine, potranno essere integrate da privati, produttori o distributori di generi alimentari, attraverso donazioni defiscalizzate.

SINDACI PERPLESSI

Come per ogni misura che impatta sul territorio le reazioni dei primi cittadini sono diverse. Roberto Chissalè, sindaco di Agordo (Comune a cui spetterebbero quasi 22mila euro) prova a vedere il bicchiere mezzo pieno: «È qualcosa che può essere utile, sicuramente ci saranno dei nuclei familiare che avranno delle difficoltà, supportarli economicamente è molto positivo. Non sono tanti soldi ma ci auguriamo che le situazioni particolari non siano tante. Di sicuro le risorse saranno indirizzate verso chi ne ha bisogno». Attendista il presidente della Provincia e sindaco di Longarone, Roberto Padrin (al suo Comune dovrebbero andare 27mila 712euro): «I 4 miliardi e 300milioni sono semplicemente un'anticipazione sul fondo di solidarietà che dovevamo ricevere a maggio pari al 66 per cento del conto destinato ai Comuni e già deciso a gennaio. Per quanto riguarda il contributo da quattrocento milioni, da dividere tra comuni, credo che sia necessario ringraziare. Quando ci viene dato qualcosa in più è sempre utile. Mi auguro arrivino velocemente, senza troppi vincoli burocratici e disponibili nel più breve tempo possibile. È chiaro che questa è una cifra insufficiente a coprire l'intera emergenza».

SINDACI DELUSI

Luca De Carlo, primo cittadino di Calalzo di Cadore, parlamentare di Fratelli d'Italia (al suo Comune sono destinati poco meno di 10mila 500 euro) parla apertamente di truffa. «Sono 4miliardi di anticipazione di cassa relativamente al fondo di solidarietà che tutti i comuni creano e che avevamo già a bilancio. Lo scorso anno l'anticipazione era del 70 per cento e ci era arrivata il 20 marzo, raccontare che ci sono 4miliardi e tre a disposizione vuol dire truffare i cittadini. Altra questione è quella relativa ai 400 milioni - proseuge De Carlo - si tratta di fondi vincolati all'acquisto di derrate alimentare o pacchi alimentari. Un bisogno ancora non così sentito nel territorio e a già ampiamente coperto dalla rete di solidarietà. Non è il cibo che manca, sono i soldi per le bollette. Chiederò al governo di poterli usare per prestiti d'onore, come farò con l'avanzo di bilancio. Gli imprenditori onesti che hanno sempre pagato le tasse sono sicuro che restituiranno quei soldi: hanno dimostrato di essere seri e non ho dubbi che li restituiranno». «Noi sindaci - prosegue il suo collega di Santa Giustina, Ivan Minella (al suo Comune sono destinati quasi 36mila euro)- sappiamo chi ha bisogno davvero e chi non ne ha, rimango però basito che queste risorse vengano date ai Comuni che in questo momento sono comunque al regime minimo con il cinquanta percento della forza lavoro, dipendenti in smart working o in ferie. Non siamo nelle condizioni di fare queste cose. Mi auguro ci siano indicazioni condivise come Provincia o Usl, perché altrimenti i cittadini non capirebbero». AZ

