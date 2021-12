I numeri dicono che siamo ormai arrivati a 15mila tamponi giornalieri. Mentre i vaccini hanno toccato la quota record di 12.379. Ma mentre la corsa alla terza dose è più ragionata quella verso il tampone sta provocando code e disagi. Anche se ad esempio ieri l'Azienda ospedaliera ha aperto l'hub pediatrico in ospedale. Ma fra Natale e Capodanno le cose cambieranno perché L'Ulss 6 Euganea darà la possibilità ai cittadini di prenotare il tampone, sia molecolare che antigenico. Il piano che vuole evitare le lunghe attese maturate nei giorni scorsi e gli assembramenti era già pronto a partire prima del 3 dicembre. Poi i pirati informatici hanno costretto a rinviarlo. Ma, assicurano all'Ulss 6, anche chi arriverà senza appuntamento verrà ricevuto. Inoltre per dividere i flussi da domenica 26 l'hub dei Colli riceverà le scolaresche in via esclusiva al pomeriggio così come all'Euganeo. Intanto sabato per la prima volta l'Ulss 6 Euganea ha iniettato 12.379 dosi, un numero così elevato non si è mai registrato. Ed è primato nel Veneto. L'impennata si deve alle terze dosi Dall'1 dicembre quando si è dato il via alle prenotazioni per gli over 18 con almeno cinque mesi dalla seconda dose si è già vaccinato un padovano su quattro.

