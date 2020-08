I NUMERI DELLA PANDEMIA

TRIESTE Il lavoro di sorveglianza finalizzato a rintracciare i turisti contagiati nei quattro Paesi a rischio (Spagna, Croazia, Malta e Grecia) indicati nell'ordinanza ministeriale del 14 agosto inizia a dare i suoi frutti anche in Friuli Venezia Giulia. A fronte di una mole mai vista di tamponi (novemila in pochi giorni, quelli effettuati dal sistema sanitario regionale), ieri sono stati rintracciati alcuni turisti positivi di ritorno dalle vacanze in Croazia. Ecco spiegato, in cifre, l'aumento dei casi accertati di Coronavirus (e non di Covid-19, che si riferisce alla malattia, dal momento che si è trattato di casi totalmente asintomatici) rispetto alla giornata di domenica: ieri sono stati dieci in tutta la regione, mentre 48 ore fa il bollettino della Protezione civile parlava di cinque contagi. Otto dei dieci nuovi positivi di ieri provengono da fuori regione.

RICHIEDENTI ASILO

Ieri mattina a Gonars (Ud), sono state riscontrate due nuove positività al Coronavirus: si tratta di altrettanti migranti che facevano parte di un gruppo di dieci persone (tra cui sette minorenni) di nazionalità bengalese. I due richiedenti asilo che sono risultati positivi sono maggiorenni e non avevano avuto contatti con altre persone fuori dal gruppo con il quale erano in cammino. La Regione ha avviato le procedure per l'isolamento dei casi nella struttura di Palmanova già predisposta all'accoglienza dei migranti contagiati. Un tema, quello dell'immigrazione connessa al rischio dell'importazione del contagio, di cui discuterà anche il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, in un incontro telematico con i prefetti del Friuli Venezia Giulia. L'appuntamento è stato comunicato dalla deputata del Pd, Debora Serracchiani.

IMPORTAZIONE

Continua l'attività di test per chi rientra da Spagna, Croazia, Malta e Grecia. Ieri, dopo alcuni giorni di pausa, sono stati rintracciati dei casi di positività (in provincia di Udine) tra i turisti tornati dalla Croazia. Mentre prosegue anche lo screening dedicato ai lavoratori che rientrano dai Paesi dell'Europa dell'Est.

IL BOLLETTINO

In provincia di Pordenone ieri è stato riscontrato solo un nuovo caso di Coronavirus, mentre è aumentato il numero dei pazienti dichiarati completamente guariti. A Porcia e a Pordenone, ad esempio, i positivi sono in calo. A livello regionale scendono anche i ricoveri, mentre restano stabili (con soli tre letti occupati) le Terapie intensive. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 212 (sei più della rilevazione di domenica). Tre pazienti risultano in cura in terapia intensiva e cinque (erano sei) sono invece i ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria nel mese di marzo). Lo comunica il vicepresidente del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Ieri sono stati rilevati 10 nuovi contagi, di cui otto contratti fuori regione; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.522: 1.434 a Trieste, 1.086 a Udine, 764 a Pordenone e 235 a Gorizia, alle quali si aggiungono tre persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 2.962 (dato in sensibile aumento rispetto al giorno precedente), i clinicamente guariti sono otto (in crescita) e le persone in isolamento 196. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA