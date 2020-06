I NUMERI

BELLUNO Ventinove ospiti ancora positivi nelle case di riposo della provincia, su 2160 ospiti. Un solo paziente ricoverato in ospedale a Belluno, in area non critica. La fotografia del coronavirus scattata dall'Usl Dolomiti alle 8 di ieri mattina racconta di una sanità che si avvia a larghe falcate fuori dall'emergenza che la ha costretta a mesi difficili. A testimoniarlo, prima delle impressioni sono i numeri. Quelli che spiegano come siano ripresi gli interventi, le visite, gli accertamenti diagnostici e come si stiano assottigliando i numeri dell'epidemia, in ospedale come nel territorio.

IN CASA DI RIPOSO

Partendo dall'interno delle strutture per gli anziani i numeri diffusi ieri raccontano che sono stati effettuati 2094 tamponi e 1978 test sierologici. Ventidue sono gli ospizi dichiarati covid free cioè senza nessun paziente positivo. In sette strutture invece il coronavirus non allenta la presa: in quattro case di riposo in cui il virus non è stato debellato ci sono quattro ospiti, una ne ha sei e due ne hanno diciannove. Sul fronte del personale, sono nove i dipendenti Usl al momento positivi. Mentre sono 2012 i dipendenti sottoposti a tampone e 1983 quelli controllati con il test sierologico.

IL CONTAGIO

I tamponi eseguiti in provincia dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono 39188, come detto c'è un solo paziente ricoverato, mentre sono 83 i pazienti positivi seguiti a domicilio. Le persone in isolamento fiduciario con sorveglianza attiva sono 176. Il totale delle persone positive da quando è iniziata l'epidemia si ferma a 1177 mentre quelli negativizzati sono 982. Stando al bollettino ufficiale sono 111 le persone decedute residenti in provincia di Belluno. di queste 69 hanno perso la vita in ospedale.

LA RIPRESA

L'Usl ha anche diffuso i numeri delle prestazioni erogate dall'inizio della fase due: 13647 sono le visite, 40076 le prestazioni di area diagnostica mentre sul fronte del laboratorio analisi e anatomia i referti compilati sono 128660 per un totale di 19896 persone trattate. Sul fronte degli interventi chirurgici, quelli eseguiti all'ospedale di Belluno sono 781, 119 a Agordo, 551 a Feltre e 45 a Pieve di Cadore.

AZ

