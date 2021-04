Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I NUMERIBELLUNO Una settimana, massimo due, per coprire il 95% degli ultra ottantenni con almeno una dose di vaccino anti-covid. L'obiettivo dell'Ulss 1 Dolomiti è legato alle forniture di vaccino che devono arrivare nei tempi e nelle quantità previste. Per raggiungere il 95% di over 80 servono ancora 1500 dosi (Pfizer e Moderna). E 2200 per completare la categoria, ma sarà un'impresa difficile. Spiega il direttore del Dipartimento di...