I NUMERI

BELLUNO Un ricovero in più al San Martino, in area non critica: complessivamente sono 38 i pazienti positivi al coronavirus che si trovano ricoverati a Belluno, altri 7 lottano per la vita nel reparto di terapia intensiva. È fermo a 14, invece, il numero dei pazienti ricoverati all'ospedale di comunità di Belluno e ad Agordo, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 1.143, ventinove in più di ieri. Le misure anti-contagio danno dei risultati importanti ma il termine dell'emergenza sembra ancora distante.

IL PRIMATO

A Belluno spetta ancora il primato di prima provincia del Veneto per rapporto tra contagi e popolazione. Il dato cumulato dei casi positivi è di 856. Un incremento, su base giornaliera, di due punti e mezzo percentuali. Portando a 0,42 il contagio calcolato sulla base della popolazione. Più di quattro tamponi positivi (possono essere ripetuti più volte su una sola persona) ogni mille residenti. In totale quelli effettuati in provincia dall'inizio dell'emergenza è di 14522 (305 solo nelle ultime 24 ore). Si tratta del rapporto più elevato dell'intera regione a fronte di protocolli del tutto identici e quindi modalità di individuazione dei soggetti da sottoporre ad accertamenti che sono analoghe. Un dato pari a quello di Verona (0,42), distantissimo da quello di Rovigo (0,13) e da Vicenza, Venezia e Treviso dove il valore è compreso tra 0,27 e 0,25. Ad inseguire Belluno e Verona c'è Padova con un valore prossimo alla media regionale: 0,39, (0,32 la media del Veneto). Le persone attualmente positive al virus sono 679. Mentre i negativizzati sono 128. Nelle ultime 24 ore, inoltre, altri due pazienti sono entrati nella colonna dei pazienti guariti, che sono dunque riusciti a superare il virus che da oltre un mese costringe tutti a rimanere barricati in casa per impedire il diffondersi del contagio.

ORGANIZZAZIONE

Sul fronte dell'organizzazione delle strutture della provincia non si registrano cambiamenti. Rimane sospesa tutta l'attività chirurgica programmata per la quale è previsto il ricovero in terapia intensiva post operatoria ad eccezione degli interventi indifferibili in considerazione del quadro clinico dei pazienti, e in particolare nell'ambito della chirurgia oncologica tenendo conto della storia naturale della malattia e dei protocolli integrati con chemio e radioterapia adiuvante. Sono chiaramente garantite le urgenze. Sospesa anche tutta l'attività di specialistica ambulatoriale delle strutture pubbliche e private accreditate a eccezione delle prestazioni prioritarizzate come U (urgenza) e B (10 giorni), garantendo, sia come prime visite specialistiche che di controllo, l'attività in ambito materno-infantile ed oncologico.

