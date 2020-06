I NUMERI

BELLUNO Sono scesi sotto quota cento i bellunesi in quarantena. Da ieri altri 33 sono tornati alla loro quotidianità. Allo stato attuale le persone che si trovano in isolamento domiciliare sono dunque 77 in totale. Un dettaglio confortante in un quadro che non permette ancora di parlare di emergenza finita (c'è un paziente ancora ricoverato) ma che lascia intendere come la fine della fase emergenziale sia ormai questione di poche ore. Questi nel dettaglio i dati diffusi ieri dal bollettino di Azienda Zero della regione Veneto, riferiti alla provincia di Belluno. I Bellunesi positivi al tampone, totale dall'inizio dell'epidemia sono 1.177, (invariati rispetto a lunedì) i Bellunesi attualmente positivi al tampone sono 78, -6 rispetto al bollettino delle 24 ore precedenti. Come detto i bellunesi in isolamento fiduciario domiciliare sono diventati 77, scendendo per la prima volta da inizio epidemia sotto le cento unità. Stabili i numeri in corsia: un solo paziente è ricoverato a Belluno. Sfiora, invece quota mille, il numero dei bellunesi che hanno superato il virus negativizzati come vengono etichettati dal bollettino regionale. Attualmente sono 988, +6 rispetto al bollettino diffuso lunedì. Nel frattempo l'Usl ha reso nota la riapertura dei Centri diurni per persone con disabilità del Distretto 1 di Belluno e del Distretto 2 di Feltre dell'Ulss Dolomiti. «Durante il periodo di sospensione per l'emergenza Covid spiega l'Usl sono stati garantiti il sostegno e il monitoraggio degli utenti e delle loro famiglie da parte dei Servizi a cui afferiscono, anche con prestazioni personalizzate e a domicilio. Ora gli utenti che hanno ripreso la frequenza ai Centri diurni sono 239 su 302».

