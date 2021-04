Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I NUMERIBELLUNO Si abbassa il numero dei ricoveri e si accorcia il tempo di degenza. Il covid-19 ha cambiato in modo radicale la vita di ciascuno. Non solo nel suo dispiegarsi nel mondo esterno, ma anche e soprattutto nella presa in carico dei pazienti da parte degli ospedali. Nel 2020 c'è stata una contrazione dei ricoveri ordinari, rispetto al 2019, di quasi il 20%. I dati forniti dall'Ulss 1 parlano di 19.257 persone nell'anno in cui è...