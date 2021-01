I NUMERI

BELLUNO Nessuno come Belluno. C'è un altro triste primato con cui la provincia dolomitica è costretta a misurarsi in questa pandemia. Dopo quello di provincia più contagiata, di provincia con più vittime (ma anche con più guariti), ora ha anche il bollino di provincia in cui ci sono stati (ovviamente anche in questo caso su base ponderata) il maggior numero di infortuni covid. Fortunatamente, è importante sottolinearlo, nessuno con esito mortale. A rendere noti i dati è stato l'Istituto nazionale assicurazioni sul lavoro (Inail). Nel 2020 sono state 844 le denunce di contagi avvenuti sul posto di lavoro nel territorio. La categoria più colpita è quella delle persone con età compresa tra i 50 e i 64 anni. Gli infortuni denunciati per persone che hanno età compresa tra i 35 e i 49 anni sono state 301 da quando è scoppiata la pandemia alla fine di dicembre.

QUATTRO SU MILLE

Ogni mille residenti, inclusi i bambini e gli anziani, ci sono state più di quattro denunce (4,08) di contagio. In nessun altro territorio la pandemia si è diffusa così tanto negli ambienti di lavoro. Solo Verona ci arriva vicino dove i contagi sono stati 3,66 ogni mille residenti. Negli altri territori gli infortuni, ogni mille abitanti, sono stati circa la metà.

BOLLETTINO

Intanto il bollettino di ieri diffuso dall'Usl Dolomiti parla di altre quattro vittime. Una donna di anni 88 e una di 92 anni ricoverate in Medicina a Belluno, una donna di 88 anni ricoverata in Geriatria a Belluno e una donna di 88 anni ricoverata in malattie Infettive. Arriva così a quota 516 il numero delle vittime positive al virus in provincia di Belluno. Sono invece 83 le persone individuate come nuovi positivi. Proprio ieri è cambiato il metodo di conteggio: sono stati compresi nell'analisi anche i casi determinati da tampone antigenico eseguito a partire dal 16 gennaio. Si arriva quindi ad un totale di 1315 persone che attualmente sono positive sul territorio della provincia.

I RICOVERI

Sono 61 le persone ricoverate in area non critica tra gli ospedali di Belluno e Feltre. Altri sette pazienti sono invece ricoverati in terapia intensiva. Due a Belluno e cinque a Feltre, altri 14 pazienti si trovano ricoverati nelle strutture di Comunità dei due ospedali. Numeri che collocano la provincia di Belluno in fase due, per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto. Ieri l'assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin, ha anticipato che in Veneto a breve potrebbero ripartire anche le attività sospese nelle scorse settimane. «Ci sarà un provvedimento per la riapertura delle attività ospedaliere - ha spiegato Lanzarin - da lunedì riprendono le attività di specialistica ambulatoriale, e la libera professione».

IL VACCINO

Sul fronte dei vaccini l'arrivo delle dosi di Moderna è atteso ad ore: sono state 395 le dosi somministrate ieri nell'Usl della provincia di Belluno. Si tratta di seconde dosi come avviene nell'intera regione la carenza di fiale Pfizer ha infatti determinato la necessità di procedere all'immunizzazione di chi ha già ricevuto la prima dose e di non allargare la base. Nelle prossime settimane sono attese però nuove forniture che potrebbero permettere di imprimere un'accelerata al percorso vaccinale che continua ad essere in salita a causa della carenza di scorte di medicinale.

NUOVO ACCESSO A PIEVE

Da ieri, intanto ingressi sicuri all'ospedale di Pieve di Cadore grazie alle Regole del Comelico. Durante l'estate, infatti, Arcfaco Regole del Comelico ha regalato due termoscanner con tornello, del valore di oltre 33 mila euro, dotati di diverse funzionalità tra cui il controllo del corretto utilizzo della mascherina, ieri mattina il primo test della strumentazione.

Andrea Zambenedetti

