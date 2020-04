I NUMERI

BELLUNO Mentre seicento aziende hanno avvertito la prefettura di Belluno di ritenersi indispensabili alla filiera e di voler aprire i cancelli, per l'Inps è stata una vigilia di Pasqua al lavoro. «Nella giornata di oggi la sede provinciale Inps di Belluno - rivela una nota dello stesso ente previdenziale - ha definito tutte le domande di Cassa integrazione guadagni ordinaria acquisite e le relative autorizzazioni, circa 500, necessarie per il pagamento a conguaglio o diretto dei lavoratori in cassa integrazione ordinaria». Insomma le ripercussioni di un mese di marzo in quarantena per le aziende, si iniziano a sentire e vedere e se da un lato si corre ai ripari attingendo agli ammortizzatori sociali dall'altro si studia la possibilità di riaprire prima possibile.

LA PLATEA

«La Cassa integrazione ordinaria (Cigo) - spiega Rudy Roffarè, numero uno della Cisl di Belluno - riguarda le aziende con almeno quindici dipendenti, ma non è detto che tutte quelle che hanno presentato domanda mettano tutti dipendenti in cassa». La platea, potenziale, è quindi di almeno 7500 dipendenti ma il numero medio delle aziende che hanno presentato domanda è ben più elevato. Circa un centinaio sono invece le aziende che hanno già ottenuto il riconoscimento del Fondo di integrazione salariale.

CORSA CONTRO IL TEMPO

Per riuscire a gestire la mole di domande l'Inps ha messo in piedi una sorta di task force. «Un gruppo di lavoro - prosegue Inps - che all'interno della Direzione di Belluno lavorerà, in questa fase emergenziale, tutte le prestazioni a sostegno del reddito». Per i pagamenti diretti ai lavoratori che si trovano in cassa integrazione spetterà alle aziende o ai loro intermediari l'invio del prospetto, sulla base del quale saranno pagate le spettanze economiche.

PRONTI A RIAPRIRE

Intanto in provincia di Belluno sono circa 600 le aziende che, pur non rientrando nei codici Ateco, previsti dal Decreto chiudi Italia hanno compilato l'autocertificazione in cui dichiarano al prefetto di essere indispensabili alla filiera produttiva. In realtà gli incartamenti arrivati a palazzo dei Rettori superano il migliaio. Una mole di documenti finiti sopra il tavolo della commissione composta da prefettura, camera di commercio e guardia di finanza che ha già appurato come 44 di quelle comunicazioni non possano essere accolte.

Andrea Zambenedetti

