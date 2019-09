CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I NUMERIBELLUNO La telenovela dei due alpinisti spagnoli fermi sulla Cima Ovest di Lavaredo, che hanno tenuto sotto scacco per giorni i soccorsi con 4 missioni di elicottero, è un caso particolare. Ma non unico. Sono numerosi gli escursionisti che chiedono il soccorso dell'elicottero, pur non avendone bisogno: una settantina ogni anno. E in questi casi, come prevede il regolamento del Suem, e come accadrà agli alpinisti spagnoli, i soccorsi si pagano. I CONTIIl conto è salato e è presto fatto: 90 euro per minuto di volo dell'elisoccorso...